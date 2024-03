Смартфоните продължават да стават все по-умни и практични

Н яма спор, че смартфоните са се превърнали в задължителен и неразделен помощник в ежедневието на милиарди хора. Те винаги са на разположение да ни помогнат в комуникацията, забавленията, създаването и увековечаването на спомени и какво ли още не.

Смартфонът винаги е готов да се включи в ежедневието ни и повечето хора така са свикнали с него, че дори не осъзнават колко много неща вършат с него. И въпреки това, производители като Samsung продължават да намират нови начини как да направят смартфона още по-умен и практичен.

Новата серия Galaxy S24, ни показа точно това. Еволюцията на смартфона не само в хардуерно, но и в софтуерно отношение. При това този път софтуерният прогрес е толкова голям, че засенчи хардуерните подобрения, които също са осезаеми. Galaxy S24 ни открива нова ера пред смартфоните, в която тези устройства ще могат да ни помагат още повече и ще са способни на много повече неща. Вече опознахме Galaxy S24 доста добре и можем да споделим какво научихме от трите смартфона, които са Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Galaxy AI е с огромен потенциал

Голямата новост на серията несъмнено е Galaxy AI. Това е пакет от функции с изкуствен интелект, които за пръв път идват при смартфоните и несъмнено ще променят начина, по който използваме мобилните устройства и очакванията ни към тях. Функции като Live Translate и Interpreter ще ни позволят да комуникираме с чужди езици и да използваме смартфона си за преводач в реално време. При това можем да разчитаме на него за тази дейност както при разговори по телефона, така и при срещи очи в очи. И дори не е нужна интернет връзка, а данните остават защитени.

Източник: Samsung

Galaxy AI може да ни помага и с резюмета на гласови записи, транскрипция на разговорите, извличане на най-важните моменти в разговора и др. Има и способност да резюмира интернет страници през Samsung Internet Browser. Друга новост е внедрена в Samsung Keyboard – възможност да превежда съобщения в чатовете, както и да предлага подобаващи отговори в различен стил и начин на изразяване. Това е само началото на Galaxy AI и тепърва тази технология ще ни впечатлява с още новости.

Circle to Search with Google ще промени търсенето на информация

Серията Galaxy S24 предложи за пръв път и технологията Circle to Search with Google. Тя ни предоставя изцяло нов начин за търсене на информация чрез смартфон. Circle to Search With Google позволява лесно търсене на всякаква информация във всяко едно приложение във всеки един момент. Когато потребителят види нещо на екрана си, за което иска да научи повече, просто натиска и задържа Home бутона на телефона и след това просто огражда елемента на дисплея. Системата автоматично разпознава обекта – дали е текст, знак, дреха, ястие и всичко останало и използва търсачката на Google, за да намери повече информация за нея.

Circle to Search with Google има впечатляващо много възможности. Гледате клип на влогър и виждате интересни обувки във витрината на магазин, покрай който минава? Просто задръжте върху home бутона и използвайте функцията, за да разберете повече за обувките и дори може да получите линкове към магазини, които ги продават. Или виждате непознато цвете докато се разхождате? Снимайте го и използвайте Circle to Search with Google, за да разберете какво е то. Това определено е технология, която ще подхрани любопитството и има потенциал да повиши общата култура, защото всякаква информация вече е на едно кръгче разстояние, и то без да напускате приложението, в което сте.

Източник: Samsung

Нежеланите обекти в снимките вече не са проблем

Всеки човек има доста снимки в телефона си, които биха били страхотни, ако някоя грозна табела не се виждаше в кадъра или пък имаше по-малко боклуци по полянката в парка. Galaxy AI ни показа, че нежеланите обекти в кадрите могат да изчезнат с лекота и за секунди. И не, не са нужни никакви познания за софтуер за обработка.

Просто отваряме снимката в галерията на Galaxy S24, избираме опцията за редакция, маркираме обекта, който искаме да изчезне и… готово. Generative edit ще прецени дали да премахне напълно обекта и да запълни фона или да сложи друг обект на негово място. Функцията позволява да маркираме обекти и да променяме мястото им в кадъра. Възможностите са наистина много, а когато ги комбинираме с мощните камери на Galaxy S24, можем да се радваме на снимки с професионално качество във всякакви ситуации. Важен детайл, че в тези случаи кадърът ще бъде маркиран с воден знак, че е обработван с помощта на AI, както и ще запази тази информация в метаданните. Така компанията адресира етичния въпрос за автентичността на кадрите и в кои от тях има AI намеса.

Източник: Samsung

По-мощни и по-здрави

Разбира се, модерните смартфони продължават да подобряват и своя хардуер. Galaxy S24 има все по-добри хардуерни характеристики. И трите модела от серията разполагат с достатъчно мощен процесор, за да се справят с всички функции на изкуствения интелект без никакви блокирания или забавяния.

Те предлагат и още по-здрав корпус. Galaxy S24 Ultra например има рамка от титан, която осигурява по-голяма здравина. А 6,8-инчовият Dynamic AMOLED 2X дисплей е защитен от Corning Gorilla Armor, която предлага още по-високо ниво на защита от надрасквания. И трите модела имат и рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост.

Източник: Samsung

Смартфони, създадени с все повече внимание към околната среда

Серията Galaxy S24 ни дава и друг важен урок. А той е, че смартфоните не трябва да бъдат „еднодневки“, които бързо да сменим и забравим. Напротив, Galaxy S24 са проектирани да издържат дълго време. Смартфонът ще получава пълни актуализации в продължение на цели седем години, както на операционната система, така и по сигурността.

Освен това тези устройства използват и повече рециклирани материали, без това да влошава качеството на изработка. Напротив, те показват, че то може да остане на много високо ниво, но и да е все по-щадящо към околната среда.

И не на последно място, всички, закупили своя модел от серията Galaxy S24, могат да се възползват от 3 месеца безплатно ползване на YouTube Premium.

Galaxy S24 започва нова глава в развитието на смартфоните. Тя ще е доста динамична и интересна, и ще си струва да я проследим.