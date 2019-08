К акво е общото между масовите престрелки в Крайстчърч, синагогата в Калифорния и търговския център в Тексас през тази година? И тримата техни извършители са публикували манифест и предупреждение за атака в онлайн форумите 8chan. Сега дори създателят на сайта призовава форумите да бъдат спрени, но според някои това няма да реши проблема.

8chan е онлайн форум, който се появява като алтернатива на популярния преди това 4chan. Причината - 4chan стана твърде известен, което привлече вниманието на множество власти по света и модераторите му затегнаха правилата. Преди това 4chan беше почти напълно свободна зона със съвсем малко правила и се превърна в предпочитано място за разпространение на конспирации, пропаганда, призиви за извършване на различни престъпления и др.

Затова през 2013 г. Фредрик Бренан създава 8chan - форум, където няма да има цензура. Никаква. Това привлича голяма част от потребителите на 4chan и форумът расте бързо.

Първоначално сайтът действително не налага никаква цензура. Чрез него се разпространява дори детска порнография, което през 2015 г. кара Google да блокира 8chan от търсачката си. През това време Бренан казва, че не подкрепя това съдържание, но то е "просто цената, която трябва да се плати за свободата на словото", цитиран от CNET.

През април 2016 г. обаче Бренан съобщава, че се оттегля напълно от 8chan и го е продал на Джим Уоткинс. От тогава Бренан казва, че вече няма нищо общо с 8chan.

Проблемът "8chan"

След масовата стрелба в Тексас на 3-ти август т.г., онлайн общността започна да се надига все повече срещу 8chan. Призивите сайтът да бъде спрян от властите се увеличават. Компанията Cloudflare съобщи, че спира да предлага своите услуги за 8chan, включително защита от DDoS атаки.

"Те показаха, че не се съобразяват със законите и това беззаконие причини множество трагични смъртни случаи. Дори и 8chan да не е нарушила пряко закона, като отказва да модерира изпълнената си с омраза общност, те създават среда, която процъфтява в нарушаването на този дух", обяви изпълнителният директор на Cloudflare Матю Принс в сайта на компанията.

Принс допълва, че решението е обмислено внимателно. "За съжаление, виждали сме тази ситуация преди и имаме представа какво ще се случи", допълва той. Принс казва, че преди две години Cloudflare по същия начин е спряла да предлага услугите си и за сайта Daily Stormer. Той обаче просто започва да използва услугите на конкурент на компанията "и продължава да съществува и да е отвратителен".

"За съжаление, нашите действия няма да спрат онлайн омразата. Те почти със сиурност дори няма да махнат 8chan от Интернет. Но са правилната постъпка. Онлайн омразата е реален проблем", казва още Принс.

И както Принс очаква, точно това се случва. Рон Уоткинс, син на Джим Уоткинс вече е съобщил, че домейнът на 8chan ще бъде прехвърлен към друга услуга, подобна на Cloudflare.

Недоволството се усилва

Самият Бренан също застава срещу 8chan. "Спрете сайта. Когато чуя за масова стрелба, винаги си казвам, че трябва да проверим дали 8chan няма връзка с нея. Сайтът не носи нищо добро на света. Той е напълно негативен за всички освен за неговите собствени потребители. И знаете ли какво? Отразява се негативно и на тях, но те не го осъзнават", коментира Бренан в интервю за в. The New York Times.

Много интернет потребители, медии и анализатори също призовават 8chan да бъде свален от Мрежата. Според Рян Бродерик от BuzzFeed обаче, това няма да реши проблема. "Ако 8chan бъде махнат, някои друг ще направи нов форум, например 20chan, като хората просто ще отидат там", коментира Андрю Торба от Gab.ai.

През тази година 8chan също започна да затяга правилата. Модераторите на сайта спират разпространението на някои теми, включително за масови стрелби. Това обаче не е достатъчно. Много от потребителите на тези теми слагат в тях връзки към чатове в Telegram, Discord и други онлайн платформи за комуникация. Така дори някоя тема да бъде изтрита, тези, които се интересуват от нея, веднага знаят къде да отидат и да продължат дискусията си.

