Антиматерия, открита на МКС, може да разкрие нова физика

Н ови изследвания показват, че частиците антиматерия, открити на Международната космическа станция (МКС), може да са доказателство за непозната физика.

(Във видеото може да научите повече за: "Боинг" изстреля космическия кораб "Старлайнър" към МКС)

Частиците, които са антиматерия на хелиевите ядра, може да са били получени от космически огнени кълба, - а физиците не могат да обяснят как са се образували тези огнени кълба, използвайки Стандартния модел - теорията, която описва природата на субатомните частици.

Всички елементарни частици имат съответни античастици с противоположни електрически заряди, които се унищожават при контакт. Теорията предполага, че половината от материята във Вселената би трябвало да е антиматерия, което би означавало, че Вселената би се самоунищожила скоро след Големия взрив.

Въпреки това антиматерията във Вселената е оскъдна и мимолетна. Макар че ускорителите на частици могат да генерират античастици чрез сблъсъци на протони и електрони, а специални детектори наблюдават античастици от високоенергийни космически сблъсъци, като тези при експлозиите на свръхнови, те обикновено дават само единични античастици като позитрони (антиелектрони) и антипротони.

Преди около осем години обаче алфа-магнитният спектрометър (AMS-02) на борда на МКС откри около 10 антихелиеви ядра. Тези ядра се състояха от два антипротона и един или два антинеутрона (съответно за версиите антихелий-3 и антихелий-4). Ако бъде потвърдено чрез допълнителен анализ, откритието ще постави под въпрос Стандартния модел на физиката на елементарните частици

