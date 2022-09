Сондата DART успешно се разби в астероид

С ондата DART успешно се разби в астероида Dimorphos, съобщи НАСА. Апаратът е успял да изпрати и снимки от приближаването си до обекта.

Целта на DART беше именно да се разбие в астероида. Това беше първият реален тест на система за защита на Земята от потенциално опасни астероиди. Учените обаче тепърва ще трябва да изчисляват и доказват, че експериментът е бил успешен.

DART извърши целия процес по прихващане на целта, доближаване и сблъсък автономно. Апаратът се е ударил в обекта със скорост от около 22 000 км/ч.

Според учените сблъсъкът е бил в радиус от около 17 метра от предварително избраното място, което е доста висока степен на прецеизност. Мисията се разработва от около седем години, като апаратът беше изстрелян в космоса през ноември 2021 г. След извеждането в космоса, изкуствен интелект пое контрол над управлението на апарата, като астрономите нямаха възможност да коригират курса.

Incredible, the last few images from DART as it crashed into the asteroid Dimorphos!!!!! pic.twitter.com/8j5yaoUpfV

Dimorphos е с диаметър около 500 метра и приблизителна големина колкото Колизеума. Той обикаля около по-голям астероид - Didymos, като и двата не представляват опасност за Земята. Тъй като са в бинарна система, са подходящи за експеримента.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD