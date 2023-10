НАСА се готви да разкрие първите данни за пробата от астероида Бену

С поред публикация в официалния блог на НАСА, първоначалното проучване на пробите от астероида Бену върви по-бавно от очакваното.

Екипът от експерти посочва, че лунният прах, събран от Бену е много по-голямо количество от очакваното. По думите им, това затруднява разглобяването на вътрешността на кутията.

On Sept 24, a capsule of rocks & dust from asteroid #Bennu returned to Earth. In this episode of #TinyMatters, @samjscience and @okidoki_boki unpack the OSIRIS-REx mission, what we could learn from those samples, & the #Apollo11 moon microbe scare. https://t.co/CA9nZBGp6Z pic.twitter.com/5N3tuAWdKf