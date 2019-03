А мериканският вицепрезидент Майк Пенс предизвика НАСА да изпрати хора на Луната до 2024 г. Джим Бриденщайн, администратор на НАСА, прие предизвикателството и обяви, че срокът е достатъчен.

Пенс иска малко повече динамика от НАСА в космическите ѝ проекти. Той обяви по време на среща в Космическия център в Алабама, че изпращането на астроноави на Луната до 5 години е в целите на сегашната президентска администрация.

"Предизвикателството е прието. Сега нека се хващаме на работа", обяви Бриденщайн в Twitter.

BIG NEWS: President Trump and @VP Pence have directed @NASA to return astronauts to the Moon in the next 5 years.



Challenge accepted. Now let’s get to work.https://t.co/MjcDSG6NLc pic.twitter.com/QqYofbKzOe