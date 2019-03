Т ова трябваше да е велик ден за човечеството.

По предварителен план, на 29 март, за първи път в историята щеше да се състои първата изцяло женска разходка в открития космос.

Новината за провала на това очаквано събитие обикаля из световните медии през последните часове.

В петък Кристина Кох и Ан Макклейн трябваше да инсталират новите литиево-йонни батерии на Международната космическа станция.

Оказа се обаче, че това е напълно неосъществимо.

Причината? Прекалено големи скафандри. На МКС има само един скафандър, който да пасва и на двете жени идеално. Всички останали са с прекалено голям размер.

Поради това недоразумение Ан Макклейн няма да отиде на космическата разходка. Планираната мисия ще бъде извършена от Кристина Кох и американския космонавт Ник Хаг.

Some more shots of the #spacewalk on Friday – was privileged to work with my friend and colleague @NASA_Astronauts @AstroHague pic.twitter.com/KueUo7HXFm