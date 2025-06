Втори провал за ispace: Японска компания не успя да кацне на Лунната за втори път

Я понската частна космическа компания ispace съобщи, че последният ѝ безпилотен лунен модул вероятно се е разбил при кацането, две години след неуспешен опит за приземяване. Това предаде Sky News .

Базираната в Токио компания обяви мисията за неуспешна в петък, няколко часа след като комуникацията с модула, наречен Resilience (Устойчивост), бе изгубена.

Това е вторият неуспешен опит на компанията, след провалената ѝ първа мисия през 2023 година. Главният изпълнителен директор и основател на ispace Такеши Хакамада се извини по време на пресконференция.

"Това е вторият път, в който не успяваме да осъществим кацане. Трябва да приемем това изключително сериозно", заяви той пред журналисти.

НАСА разследва първата космическа катастрофа

Въпреки това Хакамада подчерта, че компанията ще продължи с разработката на бъдещи мисии до Луната.

В сряда ispace публикува видеозапис, заснет от модула Resilience, докато обикаля около Луната, в навечерието на планираното кацане в четвъртък.

Според първоначалния анализ на причините за провала, лазерната система за измерване на височината не е функционирала по план, в резултат на което модулът е навлязъл с твърде голяма скорост при спускането, съобщиха представители на компанията.

"При тези обстоятелства понастоящем се предполага, че модулът вероятно е извършил твърдо кацане върху лунната повърхност", се посочва в писмено изявление на ispace.

