Свят

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Актрисата почина на 100-годишна възраст

25 октомври 2025, 23:03
Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт
Източник: Getty Images

Д жун Локхарт, емблематична актриса, позната с ролите си в „Ласи“ и „Изгубени в космоса“, една от последните звезди от златния век на Холивуд, почина на 100-годишна възраст. Тъжната вест за кончината ѝ беше потвърдена от PEOPLE.

Актрисата си отиде в четвъртък, 23 октомври, в дома си в Санта Моника, Калифорния. Причината за смъртта ѝ е от естествен произход. В последните ѝ мигове до нея са били дъщеря ѝ Джун Елизабет и внучката ѝ Кристиана.

Погребението на Локхарт ще бъде в тесен семеен кръг. Вместо цветя, семейството ѝ призовава за дарения към Фонда за актьори, ProPublica и International Hearing Dog, Inc.

Кариерата на Джун Локхарт обхваща десетилетия в киното и телевизията. Сред забележителните ѝ филми са „Коледна песен“, „Среща в Сейнт Луис“ и „Вълчицата от Лондон“.

В телевизията тя оставя трайна следа с главните си роли в сериалите „Ласи“ и „Изгубени в космоса“. Родена през 1925 г. в Ню Йорк, Локхарт идва от артистично семейство – и двамата ѝ родители, Джийн и Катлийн, също са били актьори.

Още на осемгодишна възраст тя дебютира на сцената в постановка на „Питър Ибетсън“ в Метрополитън опера. Първата ѝ филмова роля е през 1938 г. в „Коледна песен“, където играе дъщерята на Боб Крачит, изигран от баща ѝ, докато майка ѝ влиза в ролята на неговата съпруга.

„Мисля, че родителите ми бяха прекрасни като семейство Крачит и беше просто много забавно да видя как се прави филм“, спомня си Локхарт пред Ames Tribune през 2014 г. „Харесваха ми викторианските костюми.“

„Изпълнявахме го всяка Коледа у дома за гостите ни на вечеря“, добави тя. „Така че вече се бях появявала в него, с родителите си, в хола ни в продължение на много години, преди да го направя за MGM.“ Тя споделя, че семейството ѝ особено се забавлявало с първите ѝ думи във филма: „Знам, знам – наденички.“ „Превърна се в семейна шега и всички ние крещим от смях, когато го гледаме сега“, разказва тя.

Ранните ѝ филмови роли включват участия в „Всичко това и раят също“, „Адам имаше четирима сина“, „Сержант Йорк“ и „Вълчицата от Лондон“. През 1944 г. тя се появява в още един коледен филм – „Среща в Сейнт Луис“. На Бродуей Локхарт играе в две пиеси – „За любов или пари“ през 1947 г., за която печели награда „Тони“ за изключителен дебют, и „Голямата награда“ през 1955 г.

„Харесва ми всичко, но мисля, че най-трудното е да се играе в театъра“, споделя тя пред Chicago Tribune през 1987 г. „Телевизията е забавна. Но театърът е нощ след нощ, след нощ.“

Телевизионната ѝ кариера започва през 1949 г. с гостувания в предавания като „Залата на славата на Холмарк“, „Книга с истории на Шърли Темпъл“, „Влакче“ и „Димък от пушки“. Локхарт участва и в много ранни уестърни, като споделя пред Burlington County Times през 2015 г.: „Харесвах костюмите от епохата с дългите рокли и пристегнатите им талии. Историите също бяха чудесно написани и можеха да бъдат доста провокативни за времето си.“

През 1958 г. тя поема ролята на Рут Мартин в сериала „Ласи“, заменяйки Клорис Личман. Сериалът разказва за приключенията на Тими, изигран от Джон Провост, и емблематичното куче от заглавието.

Локхарт и Провост изграждат близко приятелство. „Моята собствена майка може да забрави рождения ми ден, но Джун никога не го прави“, споделя Провост пред PEOPLE през 1994 г. За ролята си в „Ласи“ Локхарт е номинирана за награда „Еми“ през 1953 и 1959 г.

След края на „Ласи“ тя участва в „Изгубени в космоса“ от 1965 до 1968 г. Сериалът, вдъхновен от романа „Швейцарското семейство Робинсън“, я представя като майка на семейство космически колонисти. През 2021 г. Локхарт озвучава кратка роля в римейка на сериала за Netflix, също озаглавен „Изгубени в космоса“.

„Хората ми казваха, че гледането на „Изгубени в космоса“ ги е вдъхновило да станат учени“, споделя тя пред NPR през 2004 г. „Работех с „Ласи“ шест години и никога никой не ми е казвал: „Това ме накара да искам да бъда фермер“, шегува се тя.

След края на „Изгубени в космоса“ Локхарт се присъединява към „Petticoat Junction“ за последните му два сезона (1968–1970 г.). Сред другите ѝ телевизионни роли са участия в „Marcus Welby, MD“, „Magnum, P.I.“, „Knots Landing“, „Murder, She Wrote“, „Full House“, „General Hospital“, „Grey’s Anatomy“ и „Babylon 5“. В „Roseanne“ тя играе майката на героя на Мартин Мъл – роля, която нарича „връхна точка в кариерата си“ в интервю за PEOPLE през 1995 г. Общо Локхарт има над 150 филмови и телевизионни роли.

Често в ролите си на майки по телевизията, Локхарт настоява, че личността ѝ е далеч по-интересна от екранния ѝ образ. „Обичам рокендрола и да ходя на концерти“, споделя тя пред Chicago Tribune през 1994 г. „Карала съм армейски танкове и съм летяла с балони с горещ въздух, а също така летя със самолети – тези без мотори. Правя много неща, които не вървят ръка за ръка с имиджа ми.“ Тя добавя, че е голям фен на „Рен и Стимпи“ и се старае да не пропуска епизод, дори озвучавайки герой в шоуто.

Локхарт е удостоена с две звезди на Алеята на славата в Холивуд – една за кино и една за телевизия, открити в един и същи ден през 1960 г. Освен актьорската си кариера, тя е запален космически ентусиаст. През 2014 г. НАСА я награждава с медал за изключителни обществени постижения.

„Бях на две изстрелвания на космически совалки и работех с НАСА от 70-те години на миналия век, като се обръщах към служителите им и пътувах от името на агенцията, за да я популяризирам“, споделя тя пред The Denver Gazette. „Така че съм абсолютно развълнувана от това признание. Никоя друга актриса не е получавала тази чест.“

Локхарт проявява и страст към американското президентство, която започва след среща с президента Хари Труман през 1948 г. През 2016 г. тя разказва пред New York Post, че го попитала какво е чувството да си в Овалния кабинет. „Той ме погледна и каза: „Все едно си в затвора.“

Прессекретарят на президента Дуайт Айзенхауер, Джим Хагърти, ѝ предоставя доживотен преспас, с който тя присъства на брифинги за пресата във Вашингтон и Калифорния в продължение на 47 години. Любовта ѝ към новините я прави и успешен участник в предавания с любопитни факти за знаменитости.

Локхарт се омъжва за Джон Ф. Малоуни през 1951 г. Двамата имат две дъщери – Ан и Джун Елизабет. Бракът им завършва с развод през 1959 г.

Джун Локхарт Актриса Ласи Изгубени в космоса Златен век на Холивуд
