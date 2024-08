"Това е сложна маневра": Космическият апарат "Джус" ще прелети край Луната и Земята

К осмическият апарат "Джус" (JUICE - Jupiter Icy Moons Explorer ) на Европейската космическа агенция (ESA) ще прелети край Луната и Земята в понеделник вечерта, за да използва гравитацията им като естествена спирачка, да се отблъсне и да се насочи отново към Юпитер покрай Венера, съобщи Прес асосиейшън/ДПА.

Мисията започна през април 2023 г. Пътуването до Юпитер ще отнеме повече от осем години.

"Такова двойно прелитане на Луната и Земята не е правено досега", каза д-р Каролайн Харпър от Британската космическа агенция."Това е сложна маневра, изискваща невероятно прецизна навигация в реално време от контролиращите полета от Европейската космическа агенция (ЕКА) и дори малка грешка може да отклони "Джус" от курса. Но ще си заслужава".

Tomorrow, #ESAJuice will fly past the Moon as part of the very first lunar-Earth flyby. 🛰️ 🌔 🌍



JUICE will use the Moon’s gravity, and then Earth’s, as a natural brake. This ‘braking’ manoeuvre will take JUICE on a shortcut to Jupiter via Venus. 💨 pic.twitter.com/KQQF4zcWzA