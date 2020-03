Huawei пуска три версии на P40 с до пет камери

Huawei представи новия смартфон P40, който вече има три версии - P40, P40 Pro и P40 Pro Plus. Основният фокус на трите модела остават камерите, които стават все повече.

Стандартният Р40 идва с три камери на гърба. При P40 Pro те стават четири, а при P40 Pro Plus - пет. Общото между трите модела е 50МР сензор с по-голяма площ за по-добри снимки на слаба светлина.

P40 има още 16МР сензор с ултраширокоъгълен обектив и 8МР камера с оптично увеличение. P40 Pro има 40МР сензор с ултраширокоъгълен обектив и 12МР-сензор с 5-кратно оптично увеличение. На линия е и Time of Flight камера за по-добри снимки в дълбочина.

При P40 Pro сензорите са 50МР, 40МР с ултраширокоъгълен обектив, 12МР с оптично увеличение, Time of Flight. Pro Plus предлага пети сензор - 8МР с 10-кратно оптично увеличение и 100х хибридно увеличение. Предната камера е 32МР, като при Pro и Pro Plus към нея има и Time of Flight сензор.

Камерите предлагат и подобрен софтуер с изкуствен интелект. Той може да най-добрите моменти и настройки, според ситуацията. Телефонът може и да прави по няколко снимки и да ги комбинира, за да извлече оптимален кадър. Например да махне колите или пешеходците.

Телефоните имат и доста мощен хардуер. Това включва големи дисплеи - 6,1 инча за P40 и 6,58 инча за другите два модела. Дисплеите са Overflow, т.е. с извити по ръбовете на корпуса краища и изглеждат без рамки, като имат вграден снезор за пръстов отпечатък. Поддържа се и 90Hz опресняване на картината. Pro моделите са с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост.

И трите телефона използват процесор Kirin 990 с 5G модул. Имат и нова версия на "невронния процесор" на Huawei, който оптимизира работата на някои от функциите с изкуствен интелект. Според компанията това води до намаляване на консумацията на енергия с 290% и оптимизиране на производителността с 480%.

Телефоните имат и големи батерии. При P40 е 3800mAh, а при другите два модела - 4200mAh. Pro моделите поддържат 40W бързо презареждане.

Версиите на P40 използват свободния Android (AOSP) без услугите на Google. Върху него е инсталиран интерфейсът EMUI 10.1 на Huawei.

Новост от софтуерна гледна точка е гласовият асистент Celia. Той е дело на Huawei и има амбицията постепенно да се превърне в конкурент на Apple Siri и Google Assistant.

Продажбите на телефоните ще започнат през април. Цените им ще започват съответно от 799 евро, 999 евро и 1399 евро.

