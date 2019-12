Брин и Пейдж предизвикаха недоволство в Google

С лед като съоснователите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин обявиха, че се оттеглят от ръководните си постове в Alphabet, те бяха критикувани от самите служители на компанията. Основните критики са, че Пейдж и Брин оставят много нерешени проблеми в Google и са се надявали да им обърнат повече внимание, съобщава BusinessInsider.

Основателите на Google се оттеглят от ръководството

Служителите коментират в Twitter, че са се надявали Пейдж и Брин да се намесят в големите скандали около Google. Сред тях са обвиненията в сексуален тормоз към някои ръководители в компанията. Отношенията на Google с Китай и военните в САЩ също предизвикват доста полемики сред служителите на Google. Също така има и много обвинения срещу ръководството в реваншизъм срещу служителите, които повдигат темите за проблемите и искат по-активни действия.

"Имаше част от служителите, които очакваха, че основателите на компанията може да се върнат и да оправят нещата, но с решението си те практически подкрепиха статуквото", обяви старши продуктовият мениджър в Google Том Карло.

In some ways, it's helpful to people who might want to advocate for internal change. There was a subset of employees who thought the founders might come back and set things right, but today they essentially endorsed the status quo.