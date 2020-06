Студени досиета: една от най-емблематичните S-класи

П рез септември 1972 г. Mercedes представя S-Class (W116) във версии 280 S, 280 SE и 350 SE, като обозначението “S-Class” се използва за пръв път от компанията. Моделът печели признанието на европейската автомобилна преса с отличието „Автомобил на годината” през 1974 г. (SE 450). През пролетта на 1975 г. (преди 45 години) се появява и върхът в гамата на W116, а именно 450 SEL 6,9. Седанът е един от най-бързите автомобили по онова време, като едва няколко спортни модела успяват да постигнат по-висока максимална скорост от него.

Основа за двигателя V8 служи легендарният Mercedes-Benz 600 (W 100). Диаметърът на цилиндрите му се увеличава от 103 на 107 мм, в резултат на което се постига работен обем от 6834 куб. см в 450 SEL 6,9. Двигателят генерира 286 к.с. при 4250 об/мин и максимален въртящ момент от 550 Нм при 3000 об/мин. Той се предава към задните колела посредством 3-степенна автоматична трансмисия, взета от 4,5-литровия модел, но адаптирана за “6,9”.

Преди 20 години: Технологии от пистата се пренасят в CL 55 AMG F1 Limited Edition

Що касае окачването, Mercedes-Benz предприема изцяло нов подход. За разлика от пневматичното окачване на 300 SEL 6,3, версията 450 SEL 6,9 разчита на хидропневматично окачване, което включва система за контрол на нивото.

Динамичните параметри са изключителни за преди повече от четири десетилетия: максималната скорост е 225 км/ч, а ускорението до 100 км/ч трае 7,4 секунди. Празен моделът тежи 1935 кг. Тестовете за разхода на гориво при 110 км/ч показват 16 л/100 км.

Между 1975 и 1980 г. в Зинделфинген са произведени точно 7380 бройки от модела. Базовата цена (по ценова листа от януари 1976 г.) възлиза на 69 930 германски марки. За сравнение базовата версия на W 116 (280 S) струва 28 848 марки, а Mercedes-Benz 200 (W 115) по това време е 18 381.

