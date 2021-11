Този експериментален автомобил на Mercedes е предисторията за появата на ABS

Mercedes-Benz е поставил много стандарти, един от които е в областта на сигурността. През последния половин век компанията е направила над 30 тестови автомобила, част от програмата ESF на “Experimental-Sicherheits-Fahrzeuge” (експериментални автомобили за безопасност), за да проучват бъдещите системи за безопасност. Точно преди 50 години се появява Mercedes-Benz ESF 05 като първият автомобил от тази серия. Последният подобен модел е ESF 2019, фокусът при който е електрическото задвижване и автономното управление.

ESF 05 е представен като част от втората ESV Конференция в Зинделфинген, провела се от 26 до 29 октомври 1971 г. Той е базиран на средноразмерния W 114 (“Stroke/8”). ESF 05 тества различни иновации за активна и пасивна безопасност, някои от които достигат серийно производство години по-късно. Сред тях влизат ABS, въздушната възглавница и предобтегача на предпазния колан.

В средата на 60-те години безопасността става особено важна на фона на нарастващия автомобилен парк и успоредно с този процес – нарастване на смъртните случаи на пътя. През 1970 г. е записан черен рекорд: в Западна Германия загиват 19 193 човека в пътно-транспортни произшествия. Подобно е положението и в други държави. През 1968 г., като начин за реакция, Транспортният департамент на САЩ (DOT) лансира програма за разработване на експериментални автомобили за тестване на системи за безопасност. Така се ражда “Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles”, която се провежда от 1970 г. насам.

Американското правителство иска да разгърне тази програма в международен аспект, в следствие на което през 1970 г. се основава European Enhanced Vehicle-safety Committee (EEVC). Mercedes-Benz подкрепя програмата от самото й начало. През същата година се определят изискванията за ESF автомобили. Сред тях се включват челен сблъсък или удар отзад с фиксирано препятствие и скорост 80 км/ч, както и страничен удар в стълб с 20 км/ч.

Към този момент Mercedes-Benz има богат опит в сферата на безопасността. ESF 05 е оборудван с различни системи и функции: в допълнение към 3-точковия предпазен колан, моделът е оборудван с няколко въздушни възглавници. Те са разположени пред водача и предния пътник, както и в облегалките на предните седалки за защита на пътниците отзад.

За да се понесат ударите отпред и отзад, каросерията е подсилена, междуосието е увеличено със 100 мм, а предницата с 370 мм. Така трябва да остане място за деформация в зоната на експерименталния V6 двигател. Арматурното табло е облицовано с абсорбиращ удара метал пред предния пътник и полиоретанова пяна в различни зони. Челното и задното стъкло са изработени от ламинирано стъкло. И накрая, ESF 05 е оборудван с ABS.

Последният към момента експериментален автомобил е ESF 2019, който се фокусира върху безопасността на електрическите задвижващи системи и батерии в случай на инцидент, както и защитата на пътниците при напълно автономно управление.

В момента тече подготовката за 27-та ESV Конференция в Йокохама през април 2023 г.

Подобни усилия за гарантиране на безопасността правят всички компании, а резултатът от това са регистрираните само 2719 смъртни случая на територията на Германия през 2020 г.

