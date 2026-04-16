Peugeot 308 обезличава голяма част от конкурентите си (тест драйв)

Ж ил Видал беше човекът, който преобрази Peugeot преди около десетилетие. Той въведе настоящия дизайнерски език, на който френският лъв крепи успеха си през годините. И той ще е човекът, който ще започне новата революция под шапката на Stellantis, в основата на която заляга вярването на специалиста, че всяка една марка трябва да се разграничава силно от посестримите си, като се акцентира върху исторически силните черти.

Така започва вторият период от пребиваването на главния дизайнер на концерна Stellantis, след като той за кратко изневери с Renault. Но амбициите му изглежда са сериозни, след като в скорошно интервю той даде да се разбере, че оттук насетне всяка една от марките на Stellantis ще се разграничава ясно от другите, а няма да се правят „клонинги“.

В тази връзка Видал каза, че Peugeot ще заложи много на „иновациите“, пример за които е неотдавнашната концепция Polygon и нейната система за управление Hypersquare. Тя ще завладее интериорът, където се очакват сериозни промени, докато външният дизайн ще остане в общи линии в съответствие с днешния.

И причината за това е, че екстериорът на Peugeot изглежда модерен и актуалeн. Виждаме го в обновения 308. Хечбек, клас, който преди бе основен гръбнак на европейските продажби, но днес конкурентите далеч не са толкова много. Въпреки това Peugeot не може да се откаже (за щастие) от сегмент и каросерия, която е залегнала дълбоко в корените на марката.

Няма как да го направи, защото марката поназнайва това и онова за хечбека. От емблематичните 205 и 306 от 80-те и 90-те години до елегантното настоящо супермини 208, френският производител често е давал приоритет на автомобили, които привличат купувачи с истинско усещане за елегантност. Нещо повече, тук говорим за модел, за който Peugeot смята, че 20% от купувачите му идват от SUV-сегмента.

След като изясних може би най-силната черта на 308, дори един бърз поглед към драматичния, елегантния вид на хечбека кара някои от конкурентите да изглеждат безлични и определено помага на 308 да се открои на пазара.

Емблемата на Peugeot, осветена за първи път, заема централно място в обновена предна част. Радарът и системите за подпомагане на водача са дискретно интегрирани зад нея и остават невидими за потребителя. Над емблемата е разположена лента от светлинни елементи, които подчертават решетката и визуално се свързват с новите предни светлини.

Широката стойка на 308 е подсилена от изразителните линии, които се простират от началото на калниците до предната част, преминавайки през фаровете. Трапецовидната форма на долната част на новата броня придава визуална широчина, а страничните въздухозаборници допълват впечатлението за мощ и аеродинамика. Те насочват въздушния поток към вътрешната част на калниците, което прави 308 един от най-аеродинамичните в сегмента. Тази оптимизация спомага за намаляване на разхода на гориво, а при хибридните и електрическите версии - за увеличаване на пробега.

Естествено, като всяко Peugeot, акцент са трите тънки LED „нокти“ отпред, които изпълняват ролята на дневни светлини и мигачи (с динамична подсветка при версиите GT и GT Exclusive). Основните и дългите светлини са разположени в две хоризонтални линии (къси светлини отгоре, дълги отдолу, в моя случай фаровете за Матрични). Благодарение на компактните LED модули, фаровете са дискретно интегрирани в бронята и почти невидими, когато автомобилът е в покой.

Около i-Cockpit продължава да се вдига много шум, но продължението, както е казал народът: за нищо. Компактният волан продължава да изглежда като TIE изтребител от вселената на „Междузведни войни“. Тук проблемът (за едни) е много ниското му разположение. Наистина, изисква се време, но през годините съм свикнал и вече намирам бързо моята оптимална позиция: най-ниско свалена седалка и също така най-ниско свален волан. Така виждам 10-инчовото приборно табло, но като косур аз намирам предразполагащата, но неправилна позиция с една ръка върху горната плоска част на волана.

Не искам да ви плаша, но следващото поколение модели на Peugeot ще отидат много по-напред в областта на волана с Hypersquare. Но за това друг път.

За мен най-приятно и интуитивно е оформлението на централната конзола. Там имаме 10-инчов дисплей, който обаче е по-средата на арматурното табло, а не е залепен (като на почти всички други) отгоре й. Освен това вече започвам да се напрягам от все по-големите дисплеи, докато този тук е много умело интегриран в дизайна на купето.

Под централния сензорен екран е разположена елегантна черна лента, в която са интегрирани петте i-Toggles. Те позволяват на водача да конфигурира преки пътища към предпочитани функции – климатик, телефонен контакт, радиостанция, навигация до дома и др. „Пиано“ физическите бутони най-отдолу и изнесените високо вентилационни отвори завършват цялостния облик на купето.

Материалите, предвид това, че карам най-високото ниво на оборудване, са много приятни, имаме и Alcantara. 3D ефектът на приборното табло също е приятен детайл. Лично аз бих искал по-мек материал на централния тунел, там, където подпирам дясното си коляно. И мястото на втория ред седалки щеше да е добре, ако беше по-голямо, защото синът ми (1,92 м) не се чувстваше особено комфортно, след като не успя да се пребори с майка си да седи отпред.

В областта на задвижването ситуацията е ясна. Има електрическа версия, плъг-ин хибридна версия (195 к.с.) и 48-волтова мека хибридна версия със 145 к.с., която карам аз. За малко щях да кажа, че няма нищо ново, но щях да сгреша. Обновеният 308 отново се предлага с дизел, след като Stellantis реши да върне дизеловия двигател обратно в обръщение. Тук говорим за версията 1,5 BlueHDi със 130 к.с. и EAT8 автоматична трансмисия, каквато е и в моя тестови автомобил.

Моделът ляга на актуализирана версия на платформата EMP2, която е в основата на предишния модел, като самата тя не може да се определи като авангард в индустрията. Въпреки това, за моя изненада, Peugeot 308 се управлява и вози повече от задоволително, което го поставя в отлична позиция като конкурентност в клас, чийто представителите продължават да намаляват.

Задвижването в моя случай е поверено на познатия 1,2-литров, 3-цилиндров двигател, който работи като мек хибрид, но трансмисията е 6-степенна с двоен съединител и по-бърза от 8-степенния Aisin, което помага автомобилът да се движи по-плавно. Ускорението до 100 км/ч за 8,8 секунди е почти секунда по-малко от предишния модел, което не е за подценяване. Същото може да се каже и за разхода на гориво, който отново е по-малък, очаквано, от на досегашния модел

Лично аз се изненадах колко често автомобилът се движи само на ток. Голяма част от движението с ниска скорост може да се извърши без двигателя, а по време на по-спокойно пътуване се вижда смяна на показанието за скорост от бяло на синьо - за да покаже, че двигателят „спи“. Дължи се на сравнително голямата за този тип задвижване батерия с капацитет 0,87 kWh.

Всичко това е чудесно в днешно време, когато посещението на бензиностанцията е свързано с неприятно „изваждане“. Аз изминах около 500 км, като върнах автомобила с точно половин резервоар. Средният ми разход бе 5,6 л/100 км, като в един момент бях паднал до 5,2 л/100 км. Борд компютърът показваше оставащ пробег за 380 км. Помага и сравнително ниското тегло на автомобила под 1400 кг.

На пътя 308 е учудващо тих, като само зимните гуми генерират малко по-висок шум при движение по грапав асфалт. В Тази сфера Peugeot не са пестили звукоизолация, прозорците са по-дебели и се предлага ламинирано странично стъкло. Звукът от работата на 3-цилиндровия двигател не може да бъде подтиснат, но аз не шофирах бързо в тежкия трафик около Великден, затова не го намерих за натрапчив. Воланът не предлага някаква осезаема обратна връзка, но каросерията, учудващо за мен, стои доста добре. Тук окачването е очаквано за класа: псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортисьори под налягане отпред, отзад има деформируема торсионна греда с хидравлични амортисьори под налягане.

Под стила е скрито съдържание, което ме изненада приятно: качество на изпълнение, много технологии и повече от компетентна динамика. Идва на съответната цена, при 308 тя стартира от 28 717 и стига до 33 108 евро за моята версия в изпълнение GT. Погледнах Kia ceed с 1,5-литров турбо двигател със 140 к.с. (без електрификация), където стартовата цена е 25 500 и достига почти 32 000 евро. Под шапката на Stellantis има идеален конкурент – Opel Astra. Със идентично задвижване цената й започва от 28 2081 евро и стига до 30 2444 евро.

Технически характеристики

Peugeot 308 Hybrid 145

Размери

Дължина, мм: 4367

Широчина, мм: 2062

Височина, мм: 1438

Междуосие, мм: 2675

Тегло, кг: около 1382

Двигател

Тип: 3-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1199

Батерия

Капацитет, kWh: 0,87

Мощност

Макс. системна мощност, к.с.: 145

Макс. системен въртящ момент, Нм.: 230

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 210

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,8

Среден разход, л/100 км: 4,7

Вредни емисии СО2, г/км: 107

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: от 28 717

