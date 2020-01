Надпреварата при електромобилите се пренася в Европа

К итай е и ще остане абсолютен лидер в сферата на автомобилната електрификация, но през 2020 г. фокусът ще се пренесе върху Европа. Причината е, че политиците и производителите са насочили всичките си усилия към намаляване на вредните емисии.

От 1 януари влезе в сила новият стандарт за нивата СО2 в отработените газове. Досега лимитът е 130 г/км СО2, а от началото на годината той вече е 95 г/км. От началото на 2021 г. производителите ще плащат сериозни глоби (и досега имаше такива, но вече стават много сериозни) от 95 евро на всеки грам, надвишаващ тези 95. А тези стандарти тепърва ще стават още по-строги в идните години (през 2025 г. средните нива трябва да паднат до 80 г/км, а през 2030 г. на 60 г/км), което ни води до едно решение.

2020 ще е годината на електромобила

Точно така, електромобилите са противоотровата на решенията от Брюксел. Докладът “EVs and New Mobility: Trends to Watch in 2020” на BloombergNEF стига до извода, че през 2020 г. по света ще бъдат продадени около 2,5 млн. електромобила, което ще е ръст от над 20% срямо изминалата година.

Китай ще остане водещата сила, но фокусът на интереса ще се премести върху Европа, защото тази година се очакват десетки нови електромобили да влязат в серийно производство. Същият доклад очаква през настоящата година на Стария континент да бъдат продадени около 800 000 е-коли. Това все още изглежда много малка стойност спрямо конвенционалните автомобили с ДВГ, но ръстът спрямо 2019 г. ще бъде 60%.

ЕК одобри 3,2 млрд. евро за развитието на е-мобилността

“Дългосрочната перспектива е наистина ярка, но в краткосрочен план очакваме ръстът да е сравнително малък,” коментира Колин Маккерачър, анализатор в BloombergNEF. “Все още сме в средата на този преход, от пазар, воден от директни субсидии към пазар, воден от комбинация между реално пазарно търсене и други политически механизми.”

Критично за реалното пазарно търсене ще е продължаващата тенденция на понижаване на цените на литиево-йонните батерии. Тази година средната цена ще спадне до около $135 на киловат час, което ще е с около 13% по-ниско спрямо 2019 г. и 87% по-ниско спрямо 2010 г. А цената ще продължи да пада и в следващите няколко години се очаква да достигне и падне под 100 долара за kWh.

Цените на батериите са паднали с 87% спрямо 2010 г.

Ключов за пазара на електромобили в Европа (а и по света) е Volkswagen ID.3. Компанията нееднократно заяви, че това е бъдещият електромобил за масите. Ако той не постигне масови продажби, каквито са очакванията и плановете на VW, това ще означава, че пазарът още не е готов.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram .

Дизелът прави опит за завръщане в САЩ

Продадоха партньора на Стив Макуин от „Булит” за $3,4 млн.

Този Hyundai скоро ще ни „вози” по въздух