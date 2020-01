Над 400 хил. работни места в Германия са под заплаха заради електромобилите

Преминаването към електромобили може да струва 410 000 работни места на Германия до 2030 г., съобщи "Ханделсблат", позовавайки се на правителствени съветници.

2020 ще е годината на електромобила

Само при производството на двигатели и трансмисии около 88 000 работни места ще бъдат изложени на риск, посочва изданието, позовавайки се на доклад на Националната платформа за бъдещето на мобилността (NPM), правителствен консултативен съвет.

More than 400,000 German jobs at risk in switch to electric cars - Handelsblatt https://t.co/aT8gDbI3vI pic.twitter.com/IgoL8RJltB