Dacia е лидер на автомобилния пазар за девета поредна година

П овлиян от здравната криза и кризата с полупроводниците, пазарът на леки и лекотоварни автомобили в България не успява да възвърне темпото си от 2019 г. и регистрира спад от 28% в сравнение с тази референтна година, но отбелязва ръст от 14% спрямо 2020 г.

Очевидно Dacia си е харесала „Шотлански боец” и прословутата фраза от него: There can be only one. Марката запазва лидерската си позиция за девета поредна година с 4004 регистрации, ръст от 10% спрямо 2020 г., което се равнява на пазарен дял от 12,83%.

Въпреки, че третото поколение Sandero остава най-достъпният нов автомобил на българския пазар, тенденцията на префереция от страна на аудиторията към версия Stepway продължава и продажбите на този модел съставляват 79% от общия микс.

Обновен през есента на миналата година, Duster отбелязва 1152 регистрации, което го прави третия най-продаван модел в България.

Екологично, икономично и практично, ECO-G предложението на Dacia продължава да набира популярност сред аудиторията и съставлява 45% от общите продажби на марката.

Най-евтиният 7-местен автомобил стартира от 28 000 лв.

Dacia цели да запази инерцията си и през 2022 г. През първата половина на годината гамата ще бъде допълнена от Jogger – най-достъпния 7-местен автомобил на пазара.

Renault заема второто място по продажби на нови автомобили в България за седма поредна година с 3258 регистрирани автомобила. Пазарният дял на марката е 10,44%.

Миксът на E-Tech версии (повече от една на всеки три продажби) и на високото ниво на оборудване R.S. Line (40% от продажбите) потвърждават успеха на иновативната хибридна система и новата стратегия на Renault, ориентирана към стойността.

Предложенията в гамата E-TECH ще бъдат подкрепени през 2022 г. с лансирането на Megane E-Tech Electric, Captur E-Tech Hybrid, Kangoo E-Tech Electric и Austral.

