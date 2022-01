Експериментална батерия осигури пробег от 1210 км на Tesla Model S

Източник: Our Next Energy

Tesla One електромобили

Б азираната в Мичиган компания One (Our Next Energy) представи на света прототип на батерия за електромобили, с която Tesla Model S успя да измине 752 мили (1210 км) без зареждане. С това тя доказа, че електрически автомобил може да съхранява достатъчно енергия, за да удовлетвори нуждите на всички клиенти.

Тестът е бил направен на 17 декември 2021 г., като за целта новата експериментална батерия е била монтирана на Tesla Model S, пропътувала разстоянието от Мичиган до моста Макинак (Mackinac Bridge) и обратно. Средната скорост е била 55 мили/ч (88,5 км/ч).

Този ултра ефикасен електромобил от Mercedes минава 1000 км с едно зареждане

Резултатите са потвърдени от трета страна на динамометър (разбирай в идеални условия – минимално триене и съпротивление, без наклони, без спирания и т.н.), на който въпросната Tesla Model S е постигнала 882 мили (1419 км) при скорост 55 мили/ч.

Основателят и изпълнителен директор на ONE коментира: “Искаме да ускорим навлизането на електрическите автомобили, премахвайки притеснението за малкия пробег, което днес възпира повечето клиенти. Фокусирани сме върху развитието на тази концептуална батерия в нов продукт, наречен GeminiTM, който ще позволи дълги пътувания с едно зареждане, подобрявайки разходите и безопасността чрез използване на устойчиви материали.”

Какъв е реалният пробег на електромобилите (видео)

Преоборудваната Tesla Model S e заменила оригиналната батерия с капацитет 103,9 kWh (в Tesla Model S Long Range Plus, осигуряваща пробег от 652 км) с нова с капацитет 203,7 kWh, чиято енергийна плътност е 416 Wh/L.

За потенциала на компанията говори факта, че в нея са инвестирали BMW i Ventures, Volta, Flex, Breakthrough Energy и Assembly Ventures. В края на годината трябва да бъде лансиран първият й продукт, наречен Aries, последван от демонстрационен сериен прототип на батерията Gemini през 2023 г.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram .

Sony представи втори електрически модел

Електрическият BMW iX M60 предлага 619 к.с. и пробег до 566 км

Tesla Model 3 е безусловен лидер в Европа сред електромобилите