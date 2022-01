Хамелеонът на BMW, който променя цвета си

BMW смята, че „в бъдеще дигиталното изживяване няма да се случва само на дисплеи.” Затова на изложението CES в Лас Вегас бе представен BMW iX Flow, който променя цвета си според желанията на клиента.

Плавната промяна на цвета е възможна чрез специално разработено фолио на каросерията. Стимулирана от електрически импулси, електрофоретичната технология извежда различни цветни пигменти на повърхността, чрез които каросерията придобива желаното оцветяване.

Електрическият BMW iX M60 предлага 619 к.с. и пробег до 566 км

Иновативната технология E Ink създава напълно нови възможности за такава промяна на външния вид на автомобила, така че той да отговаря на естетическите предпочитания на водача, условията на околната среда или функционалните изисквания. С това технологията предлага безпрецедентен потенциал за индивидуализация на външния дизайн.

Смяната на цвета на екстериора също може да допринесе за уюта в интериора и за ефективността на автомобила. За целта се вземат предвид различните способности на светлите и тъмните цветове при отразяване на слънчевата светлина и свързаното с това поглъщане на топлинна енергия. Бялата повърхност отразява значително повече слънчева светлина от черната. В резултат на това, когато има силна слънчева светлина и високи външни температури, отоплението на автомобила и вътрешността му може да бъде намалено чрез промяна към светъл външен цвят. При по-хладно време, от друга страна, автомобилът с тъмна каросерия абсорбира значително повече топлина от слънчевата светлина. И в двата случая може да се използва специфична промяна на цвета, за да се гарантира, че мощността за охлаждане или отопление на климатичната система на автомобила може да бъде намалена. Това намалява енергийните нужди на бордовата мрежа, а с това и разхода на гориво респективно енергия на автомобила. Следователно в автомобил с чисто електрическо задвижване промяната на цвета в зависимост от метеорологичните условия може да допринесе е за увеличаване на пробега.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY