Изгоря първият Tesla Semi, изразходваха 190 000 литра вода

К атастрофи, аварии и пожари се случват ежеминутно, но това е първият случай, за който разбираме, главно действащо лице в който е Tesla Semi. Случката се е разиграла около 20 август, но сега стават ясни малко повече подробности.

Инцидентът се случва в ранните сутрешни часове на 19 август някъде по пътищата на калифорния, на Междущатска магистрала 80. Камионът излиза от пътя и се удря в два предмета: първият е стоманено ограничително колче, а вторият малко дърво. След това Semi спира в следващите дървета. Пожарът в батерията избухва след катастрофата, не преди това. Шофьорът излиза невредим от кабината.

Tesla semi on fire in California require 50k gallon of water to put out. Mainstream media gonna FUD it out nothing gonna stop $TSLA on the path to 270-300 by 10/10. https://t.co/DmYOMfDFmO pic.twitter.com/5raYCnFeXe