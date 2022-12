Думата на професионалиста: „Tesla Semi e изключително глупав камион”

П олският професионален шофьор Томаш Орински използва любимия на Мъск канал, за да обясни в детайли защо неговият Tesla Semi е изключително неудобен за водача. Досега се говореше само за задвижването му, не ето един поглед, който наистина дава ясна представа колко сгрешена е концепцията на влекача.

Полякът фокусира цялото си внимание върху кабината на влекача, а не върху задвижването. Тъй като от компанията твърдят, че Semi е „конструиран около водача”, Орински изтъква своето виждане, че това няма нищо общо с действителността.

Той започва с централно разположеното място на водача, с което се губи много място. Но централната позиция затруднява обзора напред и изпреварването. Това е така, защото камионът е много широк. Ако си по средата на кабината, ти си далеч от осевата линия, така губиш добра видимост за трафика.

Освен това, шофьорът трябва да плаща тол такси, да говори с различни хора по време на доставката, да предава документи или да взима такива при влизане в даден обект. Но Semi не дава достъп до прозорец, нещо повече: той няма отваряеми прозорци! Затова водачът ще трябва да става от седалката, да отваря вратата и да се справя с всички гореизброени задачи през вратата.

А къде е вратата? Тя е в задната част на кабината. Това значи, че излизането става през цялата кабина, за да си платиш тол таксата. А ако е през зимата, това значи, че цялата кабина ще бъде сериозно изцапана.

I am watching a movie clips about @elonmusk's Tesla Semi - remember, the truck that was to revolutionize the transport industry when it entered the market 4 years ago 🤡



And I am going to tell you'all why it is a completely stupid vehicle. And I won't even want to talk about (1)