Born in the U.S.A.: Ford Explorer (тест драйв)

С лед две седмици (на 23 септември) Брус Спрингстийн ще навърши 71 години, за които е продал над 120 млн. албума по целия свят. Всичко за „спасителя на рока” се преобръща през 1984 г., когато прочита мемоарите на ветерана от Виетнамската война Рон Кович. По това време има готово парче, но знае, че му липсва магическата съставка. Открива я в сценарий от Пол Шрадер, озаглавен „Родих се в САЩ” (I was born in the U.S.A.), фраза, която ще се превърне в ключова част в припева на хитовото парче.

Explorer е в списъка от хитове на Ford, родени в САЩ. Той дебютира преди точно 30 години, а сега се връща като име и в Европа. Първият му опит тук далеч не е сред успешните. Същото може да се каже и за Edge, а сега най-продаваният в класа си SUV в САЩ прави повторен дебют на Стария континент. Разликата е, че автомобилният аналог на хита на Брус Спрингстийн е смесен с популярния припев „We are living in America, Amerika ist wunderbar” на европейците Rammstein. Тази аналогия правя с политическата конюнктура в Европа, която не би позволила завръщането на Explorer, ако той не беше под формата на Plug-in Hybrid.

Подобна конфигурация с четири ауспуха е характерна само за германски модели с цена по над 50-70 000 спрямо тази на Explorer. Източник: Vesti.bg

Признавам си с ръка на сърцето: бях крайно скептичен за почти всичко в този Ford Explorer (освен дизайна му). Никога не съм свързвал американски автомобил с понятия като качествен и луксозен интериор, нито с впечатляваща инженерна мисъл и технологии. За мен американските коли винаги са били направени да се карат направо 3000 мили и след 2 дена водачът да завие, а интериорът им е бил на светлинни години зад тези на конкурентите от Европа. Е, нещата са претърпели сериозна промяна след последното ми каране на истински американски автомобил. При това само в положителна посока.

Със сигурност Explorer няма да може да се похвали с продажбите, които инкасира в САЩ. Но определено внася нещо, което липсва в гамата на Ford: още един SUV, при това така позиционират, че да е почти без конкуренция, обзаведен богато и предлагащ огромен вътрешен обем. Големият Ford се завръща в Европа с потенциал, който аз не очаквах, че е възможно да се реализира в днешните конюнктурни условия, но явно съм грешал. Обяснявам всичко по реда си.

Накратко: 3,0-литров EcoBoost V6, електромотор, генератор и литиево-йонна батерия с капацитет 13,6 kWh. Всичко това се трансформира в 457 к.с. мощност и 825 Нм въртящ момент. Източник: Vesti.bg

Започвам с очевидното: екстериорът. Типично американско излъчване и впечатление с тези масивни размери. Огромна е и матово черната радиаторна решетка, върху която е позиционирана емблемата на Ford, а над нея с големи букви се чете и надписът Explorer. Под регистрационния номер има въздухозаборник, през който се насочва въздух към 3,0-литровия V6 турбо двигател, а в двата края на предната броня има отвори, отвеждащи въздух към дисковите спирачни апарати (363 х 32 мм отпред, 350 х 26 мм отзад), монтирани зад 20-цоловите джанти. Задните LED светлини ми приличат много на тези при KIA Sorento, но четирите ауспуха са характерни само за германски модели с цена по над 50- 70 000 хиляди спрямо тази на Explorer.

Източник: Ford

Това е дизайн, който кара останалите да се обръщат. Но екстериорното възприятие винаги е било субективно. Истинската изненада за мен се крие в интериора, където аз очаквах много дърводелско изпълнение. Явно отдавна е било времето, когато съм карал американски автомобил. Да, той все още не може да се мери с интериора на най-добрите в Европа, но определено всичко тук надмина очакванията ми. Кожа с червени шевове (все пак това е ST Line), меки на допир материали, отлична графика (7 различни за седемте режима на задвижване) на 12,3-инчовото приборно табло, 10,1-инчов дисплей на централната конзола (бих предпочел да е хоризонтално монтиран, какъвто има), стандартни 14-високоговорителя на Bang & Olufsen аудио системата с 980 W, масажна функция (опция) на шофьорската седалка, 3-зонов климатик, огромен панорамен покрив и т.н.

„Хамбарът” предлага 635 л при сгънат трети ред седалки и до 2274 л при сгънати и втори ред седалки. В такъв случай нямате проблеми с трикрилния гардероб, ако се местите в нов апартамент. Източник: Vesti.bg

И тук стигам до вътрешните обеми, които, подобно на всичко друго в този автомобил, са колосални. С близо 1 м в областта на главите на пътниците и на трите реда седалки, както и над 1,5 м пространство в областта на краката и бедрата на първи и втори ред седалки, всеки в Explorer се радва на простор. Ако пък решите да оставите изправени само предните седалки, то вътрешният товарен обем достига 2274 л, което ще рече, че спокойно може да превозите трикрилния гардероб на тъщата. В допълнение на това в интериора има пет 12-волтови контакта, двойни USB входове за първите два реда, 12 поставки за чаши и други.

Само на ток Explorer може да измине реални 34 км (42 км е заводският параметър по WLTP) в града. Източник: Vesti.bg

Разточителство има и в областта на задвижването, където е монтиран 3,0-литров EcoBoost V6 двигател, електромотор, генератор и литиево-йонна батерия с капацитет 13,6 kWh. Всичко това се изразява в страхотните 457 к.с. мощност и 825 Нм въртящ момент. Това превръща Explorer в най-мощния хибрид на марката.

Skoda Fabia с най-доброто си изпълнение до момента (тест драйв)

MINI Countryman JCW отваря всички сетива (тест драйв)

Така стигам до поредната изненада, този път свързана с плъг-ин хибридната технология. По принцип смисълът от нея е да бъде зареждана минимум веднъж на ден, а най-добре – два пъти. Така може да се движите почти изцяло само на ток. Техническите параметри на Explorer казват, че средният разход на автомобила е 3,1 л/100 км (WLTP), като на ток може да бъдат изминати до 42 км (WLTP).

В София карах 30 км само на ток и ми оставаха още 4 км възможен пробег, което е отлично постижение за автомобил с междуосие над 3 м и дължина над 5 м, тежащ почти 2,5 тона!

Източник: Vesti.bg

Още по-впечатляващото е, че след изчерпване на батерията той не се превръща в бензино-изсмукващо чудовище. За доказателство представям тази снимка, която показва среден разход от 9,4 л/100 км при изминати 522 км, от които 249 км на ток. Последният е на база рекупериране на енергия по време на движение, тъй като аз не съм зареждал автомобила. А това може да стане за почти 6 ч от контакта в дома или за 4,20 ч от стенна станция Ford Connected Wallbox. За електрическо задвижване има четири режима EV Auto, EV Now, EV Later и EV Charge.

Източник: Vesti.bg

В областта на задвижването моделът разчита на технологията Intelligent All-Wheel Drive. За разлика от предходното поколение, където преимуществено задвижващи бяха предните колела, сега е точно обратното: задвижването е предимно от задните колела, а при нужда се активира 4х4 системата. Тя оптимизира сцеплението на всеки 10 милисекунди, анализирайки информация от дузина сензори, включително скорост, външна температура, превъртане на колела и статус при теглене. Нова раздатъчна кутия с електромеханичен съединител прехвърля въртящия момент между предните и задните колела в рамките на 100 милисекунди, оптимизирайки сцеплението.

Peugeot 508 PSE: Да разлаем кучетата (тест драйв)

Строй се, преброй се: VW Tiguan отново задава тона за песен (тест драйв)

Автомобилът би могъл да се справи и със сериозен офроуд терен, макар по презумпция не би следвало да се очаква от такъв с дължина над 5 метра. Но клиренс от 204 мм и ъгъл на заход и отход съответно 20,2 и 21 градуса предполагат, че Explorer няма да ви изостави. За това ще помогнат и седемте режима Normal, Sport, Trail, Slippery, Tow/Haul, Eco, Deep Snow и Sand.

Източник: Vesti.bg

Не знам как е офроуд, не съм излизал с него извън пътя (освен до брега на Дунав), защото за мен най-важно винаги е било поведението на асфалта. Що касае ускорението, Explorer отново впечатлява с бруталната си мощ и автентичен звук през четирите ауспуха. Изненадващ е и средният разход, който вече отбелязах. За това своята роля играе и 10-степенната автоматична трансмисия, която за пръв път пробвах при Ranger. Там не ми хареса, на тук е перфектно синхронизирана с 3,0-литровия V6. Окачването е независимо MacPherson отпред и многораменно отзад, като газови хидравлични амортисьори има отпред и отзад. Всичко това означава, че направо и по всякакъв вид асфалт Explorer е супер „мазен”, разбирайте комфортен.

Проблемът му са завоите, но това е и логично. Все пак не може да се очаква, че тежащ 2500 кг автомобил (и висок 1781 мм), американски при това, ще може да завива. Тази кола е предназначена предимно за магистрали, дори и за лошите ни пътища, на които предлага отличен комфорт. Приятно ме изненада обезшумеността на интериора от паразитни шумове, което не очаквах на фона на външните габарити. Не такова е впечатлението ми от SYNC 3 системата, в която аз трудно се ориентирам (а и „заби” на два пъти), но поне управлението на климатика е оставено на бутони.

Източник: Vesti.bg

Стигам до логичната крайна точка, а именно цената на автомобила. Ако трябва да я коментирам извън контекста на всичко казано до момента, то почти 150 000 лв. за Ford звучат нереално. Но нека вкарам тази цифра (наистина висока, спор няма) в съответния контекст, а именно позиционирането на Explorer PHEV на родния пазар. Справката ми показва, че този модел няма пряк конкурент като габарити, а ако има – то ценовата разлика е драстична.

Последният самурай: Subaru Outback (тест драйв)

Renault влиза в забранената територия с Arkana (тест драйв)

И така, първата ми асоциация е Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI Plug-in Hybrid (и аналогичната KIA Sorento). Тук цената на Santa Fe от 113 800 лв. с ДДС изглежда доста обнадеждаваща, но моделът е мощен само 265 к.с., а на габарити отстъпва драстично (дълъг е 4785 мм, междуосието му е 2765 мм). Отлично му пасва като габарити американският Hyundai Palisade, но той е само 295 к.с., е цената му е 167 000 лв. Близък като размери е и Toyota Highlander 2,5 Dynamic Force (дължина 4966, междуосие 2850), а цената му е много по-ниска – 94 900 лв. Но тук няма плъг-ин хибрид, а мощността от едва 248 к.с. е с 200 „коня” надолу.

Погледнах и в ценовата листа на Volkswagen, където фигурира VW Touareg TFSI eHybrid с 381 к.с. (4878 мм дължина, 2904 мм междуосие, без 7 места) и цена 135 444 лв.

Качвам се едно стъпало по-нагоре, където са позиционирани Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC (няма плъг-ин хибрид) с неговите 489+22 „коня” и междуосие от цели 3235 мм (5207 мм дължина). Но, както може да предположите, цената на тази машина започва от над 200 хиляди – по-точно 209 100 лв. с ДДС. При BMW X7 M50i (няма PHEV) ситуацията е следната: 530 к.с. (дължина 5151 мм, междуосие 3105 мм), но на цена от 219 950 лв.

И хоп, стигам до единственото попадение: Audi Q7 60 TFSI е мощен 462 к.с. (457 к.с. при Explorer), той е плъг-ин хибрид с дължина 5063 мм и 2995 мм междуосие, има и 7 места. Но отново цената е тази, която прави Explorer изключително конкурентноспособен: ценовата листа на Audi-то започва от 183 748 лв. с ДДС.

Източник: Vesti.bg

Технически характеристики:

Ford Explorer PHEV

Размери

Дължина, мм: 5063

Широчина, мм: 2107

Височина, мм: 1783

Междуосие, мм: 3025

Тегло, кг: 2466

Двигател

Тип: V6, турбо

Работен обем, куб. см: 3000

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 363 при 5750

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 555 при 3500

Електромотор

Батерия, kWh: 13,6

Макс. мощност, kW: 75

Макс. въртящ момент, Нм: 300

Комбинирани параметри

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 457 при 5750

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 825 при 2500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 230

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 6,0

Среден разход, л/100 км: 3,1

Вредни емисии СО2, г/км: 71

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 149 000

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.