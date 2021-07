Строй се, преброй се: VW Tiguan отново задава тона за песен (тест драйв)

For those about to… Golf - Tiguan salute you! Може да си пуснете и оригинала на AC/DC през Harman/Kardon аудио системата с 10 високоговорителя. А пък феновете на Законодателя може да „чуят” тази преработена версия в аранжимент на Tiguan, който предлага повече от Golf като обем, без да му отстъпва значително по пътно поведение.

Но не Golf е врагът тук. Nissan Qashqai сложи основите на класа и закономерно държеше челото дълго време. Прословутият имидж на супер надеждни автомобили превърна Toyota RAV4 в хит. Но лидерството се държи безапелационно от Volkswagen Tiguan, който е най-успешният SUV в Европа и един от най-продаваните SUV модели в световен мащаб. Към днешна дата моделът гони границата от седем милиона броя, като през 2019 г. (предковид летоброенето) Tiguan беше най-популярният модел не само на марката, но и в рамките на цялата Група с произведени около 911 000 бройки.

В следковид летоброенето дори пандемията не успя да спре стремежа на клиентите към компактни SUV, като през миналата година сегментът дори нарасна в Европа. На този фон дойде фейслифтът на Tiguan, за който маркетолозите от Волфсбург използваха максимата, че не бива да се правят дръзки движения в страни, когато нещо работи. Но и трябваше да се предприемат нужните мерки, защото никой не може да се позволи да лежи на стари лаври.

Така обновеният Tiguan предлага нова широка радиаторна решетка и изцяло новите фарове, които допринасят за по-модерното излъчване. Капакът на двигателя е вдигнат по-високо над решетката, а фаровете вече стандартно са светодиодни. Задните светлини също са светодиодни, а промени са направени и по броните, които са особено динамични в спортното ниво на оборудване R-Line. За освежването на външния облик допринасят и нови модели алуминиеви джанти с размер 17, 18, 19 и 20 инча.

Не съм от онази част от автомобилистите, които при споменаването на думата Volkswagen леко потръпват. Именно заради това съм и така впечатлен от интериора, който по традиция при VW изпъква с функционална и ергономична подредба, което на дълъг път е от изключително значение. От значение е и фактът, че материалите в Tiguan са съществено подобрени. Приборното табло може да се конфигурира според предпочитанията, а на централната конзола е позициониран новият 10,25-инчов сензорен екран на мултимедийната система.

Всички версии на Tiguan предлагат 3-зонов климатроник, който се контролира от изцяло нов, цифров блок за управление. При него традиционните задачи на въртящите се регулатори и бутони се изпълняват от сензорни панели и плъзгачи, но трябва да ви уверя: замяната на традиционните бутони и контролери няма да ви затрудни, тъй като регулирането на всички функции е логично и интуитивно.

Сред технологичните акценти на Tiguan се включва и новата гама инфотейнмънт системи (изградени на основата на изцяло новата модулна платформа MIB3), които осигуряват на потребителя богати възможности за свързаност и различни онлайн услуги. В зависимост от нивото на оборудването, инфотейнмънт системите MIB3 предлагат и изцяло нови функции, сред които гласово управление с и достъп до стрийминг услуги като Apple Music например. Друга нова функция е възможността за безжична смартфон интеграция и използване на приложения чрез App-Connect Wireless за Apple CarPlay и Android Auto.

В сферата на задвижването обновеният Tiguan предлага всичко: за пръв път моделът идва с плъг-ин задвижване, както и за пръв път имаме Tiguan R. Другите два бензинови 1,5-литрови TSI мотора са с мощност 130 и 150 к.с., а двулитровите дизели са със 150 и 200 к.с.

Моят тестови автомобил е с „лошия”, „мръсен” дизел с 200 „коня”, който според мен си е истинско откровение. Изминах точно 1002 км с един резервоар (58 л [131 лв. при 2,26 лв. за литър)], да ме прощават фанатичните последователи на свети Мъск и новата посока на развитие на индустрията. Знам, бъдещето не на дизела, а на ДВГ изглежда предрешено в Европа, но това не може да ме накара да кажа нещо лошо за този агрегат, напротив: страхотен е.

Той е оборудван със система SCR за селективна каталитична редукция с два последователно свързани катализатора, всеки от които с отделна система за впръскване на добавка от карбамид AdBlue. Този процес е известен като двойно дозиране, което спомага за значително намаляване на количествата азотни окиси в сравнение с предшественика. Не искам да изпадам в инженерни обяснения на работата на двата SCR катализатора, затова само ще кажа, че те повишават изключително ефективността на последващото третиране на отработилите газове, което превръща опасните за здравето азотни окиси във водни пари и безвреден азот.

Със своите 200 к.с., най-мощният Tiguan 2,0 TDI работи съвместно със 7-степенна автоматична трансмисия с два съединителя и система за двойно предаване 4MOTION. Агрегатът постига впечатляващ въртящ момент от 400 Нм между 1750 и 3500 об/мин, но въпреки високите динамични показатели се отличава със среден разход на гориво от 6,5 л/100 км. След 1002 км пробег аз върнах автомобила при среден разход от 5,8 л/100 км! Тук ще отбележа, че жена ми разбира 1-седмичната почивка на море така: имаше цели четири дамски чанти (да си сменява, с една-две не можело), което трябва да ви говори, че става въпрос за много багаж. Казано по друг начин: пълен догоре багажник (615 л) с 4 куфара и още толкова допълнителни чанти.

На магистралата не съм падал под максималното допустимите скорости, но в гръцката част няма възможност за подобно движение, а на Халкидики още по-малко. Това ще рече едно смесено движение с яко натискане по магистралите (и където можеше) и по-спокойно шофиране по тесните и супер натоварени пътища на полуострова. Така че този разход от 5,8 л/100 км (при използване на товарния капацитет напълно) ми изглежда страхотен.

Планинската част около Сарти бе мястото, където се възползвах в най-пълна степен от високия въртящ момент. Tiguan не е предназначен за спортно шофиране, не може и да се каже, че носи удоволствие от такова, на 400-те нютона дърпат здраво. Автомобилът се държи изключително добре както на магистрала, така и завоите, като пътното му поведение е отлично за този клас автомобили. Може би окачването е станало една идея по-меко, за да се повиши комфортът, за което допринася и по-добрата обезшуменост. 4MOTION също играе своята важна роля за това, а системата си е повече от задължителна за родния клиент, който продължава да настоява за комбинацията кросоувър с 4х4 задвижване. В случая автомобилът е с просвет 191 мм, което не позволява някакви сериозни своеволия извън пътя, но е достатъчно голям да излезете на излет сред природата или да атакувате тротоарите в столичния кв. „Борово”.

За мен по-важно си остава комфортът (за него се грижи и шофьорската ми седалка с отлична странична опора) и отличната ергономия в интериора. Не по-малко важни са системите за активна и пасивна безопасност, но няма да се впускам в дълбините на огромния списък такива. Ще маркирам само най-новото поколение на адаптивен темпомат ACC, който е част от стандартното оборудване на всички версии на Tiguan от ниво на Life. Този темпомат е основа за системата Travel Assist, която гарантира асистирано шофиране със скорост до 210 км/ч (автономно управление Ниво 2).

Но лично аз съм най-доволен от фаровете. Серийно те са LED, но в моя случай се радвам на матричните IQ.LIGHT, които се предлагат за пръв път в Tiguan. Нося над 2 диоптъра (и ми трябват още), затова може да разберете патосът, с който говоря именно за фаровете, тъй като в завоите между Сарти и Сикия „гледат” вместо мен. Във всяка от предните светлини се използва матричен модул от 24 светодиода, който може да създаде различни гъвкави и интерактивни светлинни функции, които значително подобряват осветяването на пътното платно и могат да се прожектират върху пътната настилка. Това ще рече един постоянен танц на светлините спрямо трафика и околната осветеност, но резултатът за мен е един: отлична видимост. Тук ще допълня, че новост при Tiguan е динамичната анимация на LED мигачите. Светодиодните задни светлини също са обновени, като при върховите версии на оборудването те също включват анимирана функция на мигачите.

На пазара Tiguan стартира от 51 534 лв. с ДДС за базовото ниво с 1,5-литров TSI двигател със 130 к.с. Моят тестови модел (ниво Elegance) започва от 82 175 лв. с ДДС, което не е никак малко.

Технически характеристики

Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 4MOTION

Размери

Дължина, мм: 4486

Широчина, мм: 1839

Височина, мм: 1654

Междуосие, мм: 2677

Тегло, кг: 1715

Двигател

Вид: редови, 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1968

Макс. мощност, к.с. при об./мин: 200 при 4000

Макс. въртящ момент, Нм при об./мин: 400 при 3500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 216

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,5

Среден разход, л/100 км: 6,5

Вредни емисии СО 2 , г/км: 169

Цена на модификацията, лв. с ДДС: 82 175

