Любопитно

7 нетрадиционни рецепти за Никулден, които не са шаран

Време е да излезем от традицията – българите търсят нови вкусове за празника

6 декември 2025, 07:02
7 нетрадиционни рецепти за Никулден, които не са шаран
Източник: iStock

Н икулден от десетилетия е почти синоним на шаран – печен, пълнен, с орехи или ориз, на фурна или в тавата на баба. Но последните години вкусът на българина се променя. Градският ритъм, по-достъпните морски риби, огромният избор в големите магазини и влиянието на модерната гастрономия доведоха до нещо ново: все повече семейства празнуват Никулден без шаран.

Затова подбрахме седем нетрадиционни, модерни и впечатляващи рецепти, които не изискват сложни техники, но впечатляват с вкус, визия и празничност. Всички са вдъхновени от Никулден, но с по-смел подход и аромати от света.

1. Средиземноморски лаврак със зехтин, каперси и лимон 

Лавракът се превърна в една от най-търсените риби у нас. Нежен, почти без кости, бързо се приготвя и изглежда като ястие от ресторант.

Необходимо:

– 2 цели лаврака
– зехтин екстра върджин
– шепа каперси
– 1 лимон на шайби
– мащерка и едра сол

Начин на приготвяне:

Овкусете рибата, напълнете я с лимон и мащерка, полейте със зехтин и печете на 200° за 20–25 минути. Завършете с каперси и малко лимонов сок.

Резултатът: лек, свеж вкус, който подхожда на празнично бяло вино.

2. Пъстърва с билково масло и печени ядки

Пъстървата присъства много по-често на празничната маса последните години – достъпна е, бърза и ароматна.

323 000 долара за риба тон
19 снимки
риба тон япония
риба тон япония
риба тон япония
риба тон япония

Необходимо:

– 3–4 пъстърви
– масло
– магданоз, розмарин
– 1 шепа запечени бадеми или лешници
– лимонов сок

Начин на приготвяне:

Печете рибата за 12–15 минути. Разтопете масло с билките и запечените ядки. Залейте топлата риба.

Акцент: ядките придават лек карамелен вкус и създават малко „фина ресторантска“ нотка.

3. Азиатска сьомга с джинджифил и соев меден глаз

Тази рецепта е за онези семейства, които обичат „нещо различно“. Сьомгата се превръща в празничен център с минимални усилия.

Необходимо:

– филе от сьомга
– соев сос
– мед
– джинджифил
– чесън
– сусам

Начин на приготвяне:

Смесете соевия сос, меда, настъргания джинджифил и чесъна. Намажете сьомгата и печете 15 минути. Поръсете със сусам.

Поднесете с: ориз жасмин или печени зеленчуци.

4. “Фалшива рибена чорба” – веган вариант с алги и пушен аромат

Все повече хора търсят растителни алтернативи за празниците. Тази чорба ухае като класическа рибена, но е напълно веган.

Необходимо:

– зеленчуков бульон
– картоф, морков, целина
– водорасли нори
– пушен пипер
– лимонов сок
– копър

Начин на приготвяне:

Сварете зеленчуците. Добавете натрошени нори, малко пушен пипер и копър. Получава се богат, морски вкус без животински продукти.

Плюс: изключително леко за стомаха ястие за зимна вечер.

5. Калмари с чесън и бяло вино “по булевардите на Барселона”

Калмарите са класическо тапас-изкушение. Правят се за минути – важно е да не се преваряват.

Необходимо:

– калмари (пръстени или цели)
– много чесън
– бяло вино
– магданоз
– лимон

Начин на приготвяне:

Запържете бързо калмарите с чесъна. Залейте с бяло вино за 30 секунди, добавете лимон. Готово!

Сервирайте със: запечен хляб или картофи “айоли”.

6. Филе от треска с пармезанова коричка

Треската е едно от най-здравословните филе-риби – почти няма кости, а вкусът е фин.

Необходимо:

– бели филета треска
– настърган пармезан
– галета
– зехтин
– лимон

Начин на приготвяне:

Смесете пармезана с галетата. Оваляйте филетата, полейте със зехтин и изпечете за 10–12 минути. Коричката става златиста и хрупкава.

Идеално за: деца и хора, които „не обичат много риба“.

7. Черноморски миди с домати и девисил

Мидите са по-бюджетни, но невероятно апетитни, особено ако се приготвят в ароматен бульон.

Необходимо:

– 1–2 кг черноморски миди
– домати на кубчета
– лук, чесън
– девисил
– бяло вино

Начин на приготвяне:

Запържете лука и чесъна, добавете доматите и девисила, налейте вино. Сложете мидите, затворете капака и гответе 7–8 минути, докато се отворят.

Поднесете с: топъл хляб, защото сосът е божествен.

Последвайте ни

По темата

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

pariteni.bg
Какво представлява котешката настинка

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 1 ден
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 1 ден
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 1 ден

Виц на деня

Дете: – Тате, гледам, че мама пак се сърди. Бащата: – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Свят Преди 4 часа

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Свят Преди 4 часа

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

България Преди 6 часа

Загиналият е управлявал лек автомобил, предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

България Преди 7 часа

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

България Преди 8 часа

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Свят Преди 8 часа

Тази година бяха отличени кънтри легендата Джордж Стрейт, актьорът и певец Майкъл Крофорд, филмовата звезда Силвестър Сталоун и членовете на рок групата Kiss

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Свят Преди 9 часа

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 часа

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Свят Преди 9 часа

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Любопитно Преди 10 часа

Фотографията показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Свят Преди 10 часа

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 10 часа

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Свят Преди 10 часа

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Свят Преди 10 часа

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Свят Преди 11 часа

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Как Китай "моделира" времето

sinoptik.bg
1

Валежи в неделя в Източна България

sinoptik.bg

Дантелата продължава своя моден триумф: Дакота Джонсън блести в ефирна рокля от световна модна марка!

Edna.bg

Големият победител Мирослав от “Игри на волята”: Без подкрепата на жена ми нямаше да успея да спечеля! (ВИДЕО)

Edna.bg

Нервите на Реал Мадрид не издържаха - два червени картона и загуба от Селта

Gong.bg

Ливърпул взима решение - един си тръгва, Слот или Салах?

Gong.bg

Благомир Коцев: Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна

Nova.bg

Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР)

Nova.bg