"Мислех, че полудявам": Военна пропаганда в руското училище

Б лизо 200 хиляди учители в Русия са напуснали работа за две години. Сред причините е и нахлуването на военната пропаганда в класните стаи. За това разказва документалният филм "Г-н Никой срещу Путин" на Павел Таланкин, съобщи Deutsche Welle.

Павел Таланкин е работил като видеооператор в училище №1 в малкия руски град Карабаш в Урал. Скоро след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. всички училища в Русия получили инструкции как да се третира тази война в часовете. Таланкин пък получил задачата да заснеме всичко – като доказателство.

„Когато записах първия урок, си помислих, че полудявам. Учителката по история обясни, че Русия, Украйна и Беларус са приятелски страни, но че Украйна се хлъзнала към неонацизма и ние трябва да я освободим“, разказва Таланкин пред германската обществена медия АРД.

Всеки понеделник в руските училища се провеждат „разговори за важните неща“. Всички деца и тийнейджъри почитат руското знаме, пишат на войниците на фронта, учат се да маршируват, а понякога правят и много повече. Така например Таланкин е заснел посещение в паравоенната група „Вагнер“. Там децата научили от наемниците, че никога не трябва да затварят каските си под брадичката, за да не си счупят врата при отката на оръжието. След това участвали в стрелби и дори хвърляли гранати.

Стотици хиляди учители в Русия са напуснали работата си

Руският президент Владимир Путин създава младежка армия в цялата страна – подобна на пионерската организация от съветските времена, казва Таланкин. Той трябвало да изпрати заснетия материал на Министерството на образованието, след което да го унищожи. „Но ми стана ясно, че нямам моралното право да изтрия всичко това. Защото това е доказателство как пропагандата прониква в руските училища и какво се случва вътре в тях", добавя учителят педагог.

Почти 200 000 учители са напуснали работата си в Русия през последните две години. В училището на Таланкин в Урал имало убедени привърженици на Путин: учителката по физическо възпитание, например, доброволно отишла да се бие в Украйна, където направлявала дронове. Имало и критично настроени негови колеги – такива, които били изгубили всякаква надежда за родината си, посочва АРД, цитирайки думите на автора на документалния филм.

„Тази пропаганда ще остане в главите им“

Чрез социалните медии младият руснак се свързва с американски режисьор в Дания и така се ражда идеята да направят документален филм. След две години опасността за Таланкин в Русия става прекалено голяма и той е принуден да напусне страната – с целия заснет видеоматериал той пристига в Чешката република, която му дава убежище.

Таланкин смята, че Западът е много наивен в отношенията си с Русия. „Дори и сега да успеем да проведем мирни преговори, дори и да успеем да спрем тази война, тя няма да наистина да свърши“, казва той. Путин ще направи всичко, за да представи примирието като своя победа. „А тази пропаганда, с която са пропити учениците, не може просто така да се измие. Пропагандата ще остане в главите им", уверява учителят.