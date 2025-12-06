МНС: Заповедта за арест на Путин ще остане в сила, дори ако бъде гласувана обща амнистия

З аповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд (МНС), срещу руския президент Владимир Путин и петима други руски граждани, обвинени във военни престъпления в Украйна, ще останат в сила, дори ако по време на мирните преговори, водени от САЩ, бъде одобрена обща амнистия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на прокурори от МНС.

Заповедта за арест на Путин е доживотна, Китай призова за предпазливост

Заместник-прокурорите Маме Мандиай Нианг от Сенегал и Назхат Шахим Хан от Фиджи, които отговарят за разследванията в съда, откакто главният прокурор Карим Ахмад Хан е в отпуск, заявиха, че за да бъдат отменени издадените от съда заповеди, е необходима резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин и на още петима души за предполагаемата им роля в извършването на жестокости по време на войната в Украйна. Путин и комисарката по правата на децата към руската президентска канцелария Мария Лвова-Белова са обвинени в незаконно депортиране на стотици деца от Украйна.

Русия не признава юрисдикцията на Международния наказателен съд и неведнъж е отхвърляла обвиненията във военни престъпления.

Москва отхвърли заповедта за арест Путин, Киев: Това е само началото

Сред останалите обвинени са Сергей Шойгу, секретар на Съвета за сигурност на Русия и бивш министър на отбраната, и началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов, които са издирвани за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради нападения срещу мирни жители.

Международният съд отговори на заплахите на Русия

"Ако има мирно споразумение, което след това накара Съвета за сигурност на ООН да ни помоли да отложим разследването, тогава това е казус - това е политическа процедура за Съвета за сигурност на ООН. Но ще се отнася до нас, в крайна сметка това не пречи правосъдието да бъде раздадено", заяви Назхат Шахим Хан, позовавайки се на Римския статут (договорът, учредил Международния наказателен съд).