За какво ще похарчи наградата си от 100 000 лева големият победител Мирослав от "Игри на волята"7? (ВИДЕО)

Е моциите от финала на „Игри на волята“ 7 още отекват, а победителят Мирослав Великов и бронзовият медалист Александър Александров застават в студиото на „След Игрите“ с водещ Ваня Запрянова. Разговорът, започнал с усмивки, бързо преминава в откровен разказ за личните изпитания, решения и последствията от участието в шоуто.

Двамата финалисти представят различни житейски пътища, но обща гледна точка към усилията, направили ги част от най-напрегнатия сезон досега.

Пътят на Мирослав Великов: Завръщане, решителност и ново начало

Мирослав Великов разказва, че участието му в предаването е отключило в него неподозирани емоции. Според него именно „битките са били моментът, в който си е давал сметка за собствените си граници“. Сред най-ярките му спомени остава ситуация, в която се налага да използва кислородна маска, но въпреки това не приема мисълта за отказване:

„Никога, дори за секунда, не съм помислил да се откажа.“

Великов признава, че не е очаквал титлата. Всяка своя победа посвещава на съпругата си, която преживявала емоциите пред телевизора. Реакцията ѝ, когато научила за триумфа му, го изненадала: „Каза ми само: ‘Не съм се съмнявала’. А аз очаквах експлозия от емоции.“

В разговора той описва живота си в Канада и причините семейството да се върне в България. Споделя и за бизнеса си със соларни паркове, както и за интереса си към „Sesame Турнири на волята“, които според него „поставят фокус изцяло върху физическата сила, а не върху социалната игра“.

Въпреки титлата, Великов определя друго като най-значимото преживяване в живота си: „Най-голямото приключение не е победата, а бащинството.“

Александър Александров: Между технологичния свят и природата

Александър Александров влиза в разговора като човек с изцяло различен житейски маршрут – над 20 години живот в САЩ, работа в големи технологични компании, шест деца и решение за завръщане в България.

„Исках да покажа връзката между човек и природа“, казва той, когато описва причината да се включи в предаването.

Споделя, че се е подготвял три месеца без компромиси, тъй като вярва не в късмета, а в постоянството: „Н никога не съм разчитал на шанс, само на труд.“

Александров излиза от предаването в по-добра форма, отколкото влиза, което сам определя като „феноменално, но логично след такова натоварване“. За себе си казва, че се чувства победител независимо от класирането и че иска да бъде пример, че възрастта не е пречка.

Откровено говори и за личните си изпитания – дългогодишни инвитро процедури, ежедневни седемчасови пътувания до Ню Йорк по време на работата му там, както и преместването на професионалния му живот обратно в България.

Според него поведението му в шоуто е било възприемано погрешно: „Много пъти ме подценяваха. За някои моето държание беше протест срещу коалицията. Всъщност просто се забавлявах.“

Две различни истории, пресечени в едно предаване

В студиото се срещат два противоположни житейски модела – дългият американски опит на Александров и канадският период в живота на Великов. Двамата описват различна мотивация, различни стратегии и различни реакции към напрежението.

Разказите им се преплитат в общи теми – личната цена на състезанието, ролята на семейството, физическите натоварвания и ефекта на предаването върху живота след финала. Както казват самите участници, „Игри на волята“ показва в хората качества, които често остават скрити.

Какво остава след финала

Финалистите споделят, че все още преживяват моменти от играта, но и двамата приемат участието си като ценен опит. Великов и Александров посочват какво им е дало шоуто, за какво благодарят и на кои решения не биха направили компромис.

На въпроса дали биха се върнали отново, двамата оставят отворена врата, макар и с уточнението, че подобно участие изисква „пълна лична подготовка и готовност за промяна“.

