5 тайни за трайност на парфюма през целия ден

Т райността на парфюмите зависи от прости тайни за нанасяне на аромата и подготовка на кожата.

Хидратацията на кожата е ключът към устойчивостта

Парфюмите „прилепват“ много по-добре към хидратирана кожа. Сухата кожа бързо абсорбира ароматните молекули, което води до по-бързото им изпаряване. Експертите съветват да нанасяте парфюм веднага след душ, когато кожата е все още леко влажна.

Използвайте неутрален (без аромат) или допълващ (с подходящ аромат) лосион за тяло върху така наречените пулсови точки (китката, шията, вътрешната страна на лакътя) преди пръскане. Навлажнената кожа действа като почва, задържайки ароматните молекули по-дълго.

Между другото, трайността на един аромат зависи и от неговата концентрация. Например, парфюмната вода обикновено трае 5-8 часа, докато тоалетната вода - 3-4 часа. Най-трайни са парфюмните екстракти, където концентрацията на ароматни масла достига 20-30%.

Така че дори правилното нанасяне няма да направи леката тоалетна вода толкова богата, колкото парфюмен екстракт. Затова е важно да се вземе предвид самата формула.

Приложение върху пулсови точки

Пулсовите точки са места по тялото, където кръвоносните съдове са близо до повърхността на кожата. Те излъчват топлина, което помага на аромата да се разгръща постепенно и равномерно през целия ден.

Нанесете парфюм върху китките, врата, зад ушите, вътрешната страна на лактите и дори под коленете и глезените. Това ще създаде „ароматен облак“, който се издига нагоре.

Не търкайте китките си.

Това е една от най-често срещаните грешки, които трябва да се избягват. Разтриването на китките една в друга след нанасяне на парфюм разгражда деликатните молекули на аромата, особено горните нотки, променяйки аромата му и ускорявайки изпаряването му. Просто оставете аромата да се „утаи“ върху кожата ви.

Между другото, можете да обърнете внимание на един професионален трик - използването на фиксатори на аромати. Това са специални спрейове или масла (например на базата на мускус или амбра), които се нанасят преди парфюма. Те „обгръщат“ ароматните молекули в липидна обвивка, благодарение на която ароматът трае 2-3 пъти по-дълго.

Създаване на многослойност (наслояване)

За максимална трайност, парфюмеристите препоръчват използването на метода на наслояване. Това означава използване на продукти за тяло (душ гел, лосион, масло) от същата ароматна линия като вашия парфюм. Това създава силна основа за основния аромат.

Започнете с кремообразни или маслени продукти и завършете с парфюм на алкохолна основа.

Допълнителни точки и правилно съхранение

Парфюмът може да се нанася не само върху кожата. Например, косата задържа добре ароматните съединения. Можете да напръскате парфюм върху гребен и след това да срешете косата си, за да избегнете изсушаването ѝ поради алкохола.

Можете също така да нанесете парфюм върху дрехите си, тъй като влакната на плата запазват аромата дълго време. Но бъдете внимателни: понякога парфюмът може да остави петна върху деликатните тъкани.

Между другото, парфюмеристите съветват да имате два аромата на ден: по-лек за сутринта, когато тялото е по-топло и по-активно изпарява аромата, и по-богат за вечерта. По този начин ароматът звучи хармонично по всяко време на деня.

Правилното съхранение на парфюмите също е от голямо значение: съхранявайте бутилките на хладно и тъмно място (например в шкаф), далеч от пряка слънчева светлина и влага, при стабилна температура до 20°C, тъй като топлината и светлината могат да разрушат структурата на аромата и да намалят неговата трайност.

Най-лошото място за съхранение на парфюм е банята. Температурните промени и високата влажност разрушават ароматните молекули, така че дори най-добрите парфюми могат да загубят оригиналния си аромат само за няколко месеца.