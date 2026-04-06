Свят

Кървава седмица в САЩ: Осем загинали при зрелищни полицейски гонки

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

6 април 2026, 10:24
Източник: БТА/АП

С ерия от полицейски преследвания с коли на висока скорост в САЩ доведе до най-малко осем смъртни случая в цялата страна за по-малко от седмица, на фона на продължаващите призиви от страна на някои експерти в областта на правоприлагането за ограничаване на рискованите автомобилни преследвания, информира Асошиейтед прес.

В Тексас мъж, бягащ от полицията, загина в неделя. В Алабама четирима души загинаха, след като кола, преследвана от полицай от щатската полиция, излезе от пътя и се удари в дърво в петък. А в Калифорния трима души загинаха при автомобилни катастрофи по време на полицейски преследвания в отделни инциденти миналата седмица.

Смъртоносните инциденти са сред стотиците смъртни случаи, които се случват по време на полицейски преследвания всяка година, посочва АП.

През 2023 г. доклад на националния мозъчен тръст за стандарти в полицейската дейност PERF призова полицията да ограничи автомобилните преследвания, освен ако не е извършено насилие и заподозряният не представлява непосредствена заплаха. Докладът отбеляза скок в броя на смъртните случаи и увеличение на преследванията от някои полицейски управления, включително в Хюстън и Ню Йорк.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

