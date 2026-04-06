Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

С тилът на принцеса Кейт редовно вдъхновява кралските фенове да купуват дрехите, с които тя се появява. В продължение на 15 години принцът и принцесата на Уелс разчитаха на подкрепата на Наташа Арчър, която заемаше поста старши личен изпълнителен асистент. Нейните задължения включваха и подпомагане на Кейт в избора на облекло, но според Арчър един аспект от ролята ѝ е бил „доста изтощителен“.

В интервю за Telegraph, Арчър обсъжда своя нов бизнес, както и уроците, които е научила, работейки за кралското семейство от 2010 г. до 2025 г. Според изданието Арчър е подкрепяла Кейт и Уилям „през всеки важен етап, през който двойката е преминала“, като едновременно с това е била „организатор на графика и ръководител на проекти, съветник и доверено лице“.

„Често ме наричат стилист и това е доста фрустриращо“, споделя Арчър пред медията. „Има много други неща, които идваха с моята роля и с това, което предлагам сега чрез моята консултантска фирма. Не съм традиционен стилист – аз гледам на всичко цялостно. Дори административната подкрепа. Чувствам, че това е уникален талант, който мога да предложа на конкретни хора.“

Откакто напусна кралския си пост, Арчър основа своя собствена луксозна консултантска фирма. Относно това, което предлага на пазара, бившият кралски помощник заявява: „Прецизността е една от ключовите ми думи... и помагането на клиентите ми да разберат къде отиват е огромен фокус в моя бизнес. Важно е всичко – по каква подова настилка ще вървите? Колко горещо ще бъде? Ще бъде ли ветровито? Ще седите ли на видно място? Познаването на всички тези детайли ги кара да се чувстват подготвени за всяка ситуация.“

Въпреки че запазва дискретност по отношение на Кейт и Уилям, Арчър описва работата си за двойката като „изключителна привилегия“, която държи „много близо до сърцето си“. Тя също така отбелязва: „Изградих репутацията си на базата на тази дискретност. Създадох невероятни приятелства там, гледам на спомените си с пълна топлота и просто се чувствам наистина благодарна, че имах тази възможност.“

Тя продължава: „Научих толкова много от хората, за които работех. Става въпрос за планиране, за готовност, за предлагане на непоколебимо ниво на подкрепа на човека, с когото работиш. И работата ми определено е еволюирала сега, но стандартите ми остават същите.“

Работейки с принцеса Кейт в продължение на 15 години, Арчър очевидно е имала огромно влияние върху прочутия гардероб на кралската особа, но ролята ѝ е обхващала много повече от просто моден избор.