„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

Д а откриеш любовта е приключение, за което всеки мечтае – дръзко и опасно, но и така чакано. Приложенията за запознанства, както и бързите срещи, са част от начините съвременният човек да срещне своята сродна душа, но често водят до сериозни разочарования. Любовното риалити „Женени от пръв поглед“ обаче дава най-добрата възможност – всички, които все още не са срещнали своята половинка, могат да се доверят на науката и експертното мнение на специалистите.

Хитовият формат „Женени от пръв поглед“ е истинска сензация в Австралия, Англия, Хърватия и още много страни по света. Предстои предаването да се завърне с нов сезон в България, в който зрителите ще видят последните тенденции при избора на идеалния партньор и в какви нови и неочаквани ситуации ще бъдат поставени участниците.

Кастингът за формата е отворен, а възможностите пред кандидатите са изненадващи. Научен подход ще помогне при избора на най-подходящия партньор, а експертите от любовното риалити ще използват личните предпочитания на участниците, за да открият идеалната половинка за всеки. Именно това ще бъде в основата на новосформираните семейства без никога преди това да са се виждали.

Кандидатите ще се отправят на истинско пътешествие един към друг и ще живеят заедно в продължение на два месеца. Форматът не само че ще ги постави в различни житейски ситуации, но и ще разкрие потенциала на любовната връзка. Екип от експерти ще работи с всяка двойка в опит да изгладят първоначалните разногласия по пътя към постигане на пълноценни хармонични отношения. След всичко преживяно двойките ще трябва да вземат решение дали искат да продължат живота си заедно.

Ако в търсене на идеалния партньор за теб, познатите приложения вече не работят - не се колебай и се впусни в „Женени от пръв поглед".