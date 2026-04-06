Кон нахапа и рани тежко жена, полицията започна разследване

43-годишна жена от Килифарево пострада сериозно, след като бе нападната и нахапана от кон в събота сутринта. Инцидентът вдигна на крак полицията и Спешна помощ в региона, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Велико Търново.

Светкавична реакция

Сигналът за нападението е подаден на телефон 112, след което към мястото незабавно са изпратени полицейски патрул и линейка. При пристигането си органите на реда са установили както ранената жена, така и собственика на животното.

Състоянието на пострадалата

Жената е транспортирана по спешност в болница с фрактура на подбедрицата и множество други наранявания по тялото. След като лекарите са обработили раните ѝ, тя е освободена за домашно лечение, но остава под наблюдение.

Правните последици

По случая вече е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват как животното се е озовало в близост до жената и дали собственикът е проявил небрежност при надзора му.