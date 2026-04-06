БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

Н ационалният съвет на Българския лекарски съюз настоява министърът на здравеопазването, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК и носещ отговорност за съществуването и стабилността на системата, да предприеме необходимите действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности.

Лекарите са готови за протест заради дефицита в болниците

"Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри", казват от БЛС в позиция до медиите.

Здравната вноска в ЕС е между 11 и 19%, затова тя трябва поетапно да нараства и у нас до 12%, обясняват от БЛС

От съсловието отбелязват, че цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г. Според тях това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите.

"Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата.

В същото време сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет.

Здравеопазването категорично не може да остане извън този процес", казват от БЛС и настояват за незабавно подписване на Анекс към НРД с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира:

устойчивостта на здравната система;

защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;

осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.

"Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща", категорични са от съсловната организация.