България

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

"Системата на здравеопазването е на ръба", посочват от съсловието в позиция до медиите

6 април 2026, 10:13
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н ационалният съвет на Българския лекарски съюз настоява министърът на здравеопазването, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК и носещ отговорност за съществуването и стабилността на системата, да предприеме необходимите действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности.

"Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри", казват от БЛС в позиция до медиите.

От съсловието отбелязват, че цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г.  Според тях това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите.

"Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата.

В същото време сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет.

Здравеопазването категорично не може да остане извън този процес", казват от БЛС и настояват за незабавно подписване на Анекс към НРД с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира:

  • устойчивостта на здравната система;
  • защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;
  • осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.

"Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща", категорични са от съсловната организация. 

Източник: БГНЕС    
БЛС медицински дейности цени актуализация
Последвайте ни
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 2 часа
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 3 часа
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 час
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Свят Преди 4 минути

Кейт Мидълтън се появи в безупречен вид за празничната служба в замъка Уиндзор. Принцесата на Уелс заложи на класическа визия в кремаво, докато крал Чарлз и Камила поведоха семейството за традиционния великденски обяд

Свят Преди 15 минути

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

Свят Преди 37 минути

С 10 евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите

Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства (тест драйв)

Технологии Преди 38 минути

Китайските конкуренти залагат на плъг-ин хибрида за завладяване на пазара, Leapmotor разчита на технологията за удължаване на пробега и цена, която е впечатляващо ниска, на нивото на Dacia Bigster

Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

България Преди 44 минути

Звездното селфи, което развълнува мрежата: Принц Хари на ски с олимпийска шампионка и Джъстин Трюдо

Свят Преди 48 минути

Олимпийската шампионка Айлийн Гу изненада мрежата със селфи от лифта, на което позира с принц Хари и бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо. Кадрите се появиха малко след като Меган Маркъл показа как малкият Арчи уверено тръгва по стъпките на баща си

Любопитно Преди 48 минути

Властите в Камчатка следят ситуацията, докато огромният облак пепел застрашава въздушните превози над полуострова

Масирана руска атака срещу Одеса: Трима загинали, сред които и дете

Свят Преди 1 час

Нанесени са сериозни щети върху жилищни сгради

„Законът не успява да ги настигне“: Остър сигнал от СРП за новите синтетични наркотици

България Преди 1 час

Прокуратурата предупреждава: Случаят с „дрогата на изнасилвачите“ (GHB) не е изолиран, а сигнал за по-голяма вълна

След проверки на БАБХ: Унищожават над 6,5 тона храни в предприятие край Дряново

България Преди 1 час

Нарушения са установени в няколко обекта на една и съща фирма

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект трябва да направи знанията и технологиите достъпни за всички и да изравни неравенствата. Засега обаче мнозина остават с впечатлението, че всъщност се случва обратното и той се използва предимно за пестене на разходи

"Артемис 2" навлезе в гравитационната зона на Луната – мисията достига ключов етап

Любопитно Преди 1 час

Tози етап от мисията ще позволи на апарата да бъде "уловен" от гравитацията на естествения спътник и да извърши планираната обиколка около него

Земетресение в Гърция

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 325 км северозападно от столицата Атина

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Свят Преди 2 часа

По-рано беше проведена мащабна спасителна операция с участието на тежка техника, използвана за разчистване на отломките и достигане до затрупаните хора

Променят маршрута на ключова автобусна линия в София

България Преди 2 часа

Цистерна с бензин се запали в Тексас

Свят Преди 2 часа

Шофьорът е в критично състояние

Всичко от днес

От мрежата

