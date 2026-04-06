Вулканът Шивелуч изригна мощно, пепел достигна 7 км височина

В улканът Шивелуч в Камчатка изхвърли пепел на височина 7 км, изригването на вулкана представлява опасност за местните и международните въздушни превози, съобщи Камчатският филиал на Геофизическата служба на Руската академия на науките, предаде ТАСС.

"Според сеизмичните данни на вулкана Шивелуч е настъпило изхвърляне на пепел на височина около 7 000 м над морското равнище", се казва в съобщението.

🌋 The Shiveluch volcano in Kamchatka threw a column of ash to a height of up to 11,400 m. It has been assigned a red danger code.

Един от най-активните гиганти на планетата

Шивелуч е не само най-северният действащ вулкан в Камчатка, но и един от най-големите и активни в целия свят. Височината му достига 3283 метра, а възрастта му се оценява на над 60 000 години. Учените го класифицират като стратовулкан, съставен от три основни части: „Стария Шивелуч“, древна калдера и „Младия Шивелуч“, който е източникът на текущата активност.

Защо е толкова опасен за самолетите?

Вулканът се намира в непосредствена близост до основните въздушни коридори, свързващи Северна Америка, Европа и Далечния Изток. Вулканичната пепел е изключително опасна за реактивните двигатели, тъй като съдържа микроскопични частици стъкло и силикати, които могат да се стопят от високата температура в двигателя и да го повредят фатално.

История на мощни изригвания

През последните 10 000 години Шивелуч е имал поне 60 катастрофални изригвания.

През април 2023 г. вулканът изхвърли пепел на рекордните 20 км височина, покривайки площ от 108 000 кв. км (колкото територията на България) със сив прах.

През февруари 2026 г. (преди броени месеци) бе обявен отново „червен" код за авиацията след изхвърляне на пепел на 11,6 км.

Вулканът е част от прочутия Тихоокеански огнен пръстен и се наблюдава постоянно от сателити и наземни станции, тъй като активността му често е съпроводена от силни земетресения в региона.