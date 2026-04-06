Вулканът Шивелуч изригна мощно, пепел достигна 7 км височина

В улканът Шивелуч в Камчатка изхвърли пепел на височина 7 км, изригването на вулкана представлява опасност за местните и международните въздушни превози, съобщи Камчатският филиал на Геофизическата служба на Руската академия на науките, предаде ТАСС.
"Според сеизмичните данни на вулкана Шивелуч е настъпило изхвърляне на пепел на височина около 7 000 м над морското равнище", се казва в съобщението.
Един от най-активните гиганти на планетата
Шивелуч е не само най-северният действащ вулкан в Камчатка, но и един от най-големите и активни в целия свят. Височината му достига 3283 метра, а възрастта му се оценява на над 60 000 години. Учените го класифицират като стратовулкан, съставен от три основни части: „Стария Шивелуч“, древна калдера и „Младия Шивелуч“, който е източникът на текущата активност.
Защо е толкова опасен за самолетите?
Вулканът се намира в непосредствена близост до основните въздушни коридори, свързващи Северна Америка, Европа и Далечния Изток. Вулканичната пепел е изключително опасна за реактивните двигатели, тъй като съдържа микроскопични частици стъкло и силикати, които могат да се стопят от високата температура в двигателя и да го повредят фатално.
История на мощни изригвания
През последните 10 000 години Шивелуч е имал поне 60 катастрофални изригвания.
- През април 2023 г. вулканът изхвърли пепел на рекордните 20 км височина, покривайки площ от 108 000 кв. км (колкото територията на България) със сив прах.
- През февруари 2026 г. (преди броени месеци) бе обявен отново „червен“ код за авиацията след изхвърляне на пепел на 11,6 км.
Вулканът е част от прочутия Тихоокеански огнен пръстен и се наблюдава постоянно от сателити и наземни станции, тъй като активността му често е съпроводена от силни земетресения в региона.