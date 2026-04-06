Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Държавната хазна се пропука с 1,5 млрд. евро само за три месеца, съобщиха от Министерството на финансите. Рекордният дефицит, невиждан от 2010 г., е предизвикан от ударно вдигане на пенсии и заплати, което поставя икономиката под сериозен риск

6 април 2026, 11:15
М инистерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (февруари 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (март 2026 г.). Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Дефицитът за месец март с натрупване е в размер на -1,5 млрд. евро и представлява -1,2% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам).

Причина за рязкото нарастване на дефицита са разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС), които към март 2026 г. са в размер на 11,5 млрд. евро.

За сравнение, разходите по КФП към март 2025 г. бяха в размер на 9,6 млрд. евро.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Нарастването на разходите за персонал и пенсиите се дължи на индексации, които влизат в сила през месец март. Капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, основно поради по-високите разходи във финалния етап на изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Наблюдаваното рязко влошаване на бюджетното салдо още в началото на годината е сигнал за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори. При липса на своевременни корективни действия съществува реален риск от трайно влошаване на фискалната позиция и отклонение от заложените бюджетни цели.

Ръстът на дефицита е важен поради няколко причини:

  • Фискална стабилност: Високият дефицит увеличава риска от нарушаване на финансовата стабилност на страната и натиск върху държавния дълг.
  • Бюджетно планиране: Продължителното отклонение от заложените бюджетни цели може да затрудни изпълнението на ключови държавни програми и инвестиции.
  • Влияние върху икономиката: Увеличените разходи, особено за социални плащания и пенсии, имат краткосрочен стимулиращ ефект, но дългосрочно може да ограничат фискалния ресурс за други приоритети.
  • Сигнал за корекции: Експертите предупреждават, че без своевременни корективни действия съществува реален риск за трайно влошаване на фискалната позиция. Това може да доведе до по-строги бюджетни мерки по-късно през годината.

Според анализа на Фискалния съвет, прозрачното наблюдение на бюджетното салдо и ранното идентифициране на рисковете са ключови за предотвратяване на по-сериозни финансови дисбаланси.

Източник: Фискален съвет/БГНЕС    
„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 3 часа
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 5 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 3 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 5 часа
„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 17 минути

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Свят Преди 20 минути

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

България Преди 32 минути

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Любопитно Преди 49 минути

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Любопитно Преди 1 час

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

<p>&bdquo;Отговорни на пътя&ldquo;, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)</p>

„Отговорни на пътя“, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

Технологии Преди 1 час

Ще направим демонстрация на спиране с различни скорости и едновременно с това избягване на препятствие, упражнение, в което мнозина водачи се фокусират само върху препятствието на пътя

Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

България Преди 1 час

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

България Преди 1 час

Основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си, посочва Велислава Делчева

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Свят Преди 1 час

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Кейт Мидълтън се появи в безупречен вид за празничната служба в замъка Уиндзор. Принцесата на Уелс заложи на класическа визия в кремаво, докато крал Чарлз и Камила поведоха семейството за традиционния великденски обяд

,

Кървава седмица в САЩ: Осем загинали при зрелищни полицейски гонки

Свят Преди 1 час

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

България Преди 1 час

На фона на напрежението в Близкия изток и динамиката на енергийните пазари, много хора се питат дали могат да се откажат от вече платена почивка без санкции

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

България Преди 1 час

"Системата на здравеопазването е на ръба", посочват от съсловието в позиция до медиите

„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

Любопитно Преди 1 час

Кастингът за любовното риалити на NOVA е отворен

Кон нахапа и рани тежко жена, полицията започна разследване

България Преди 2 часа

Драма във Великотърновско: 43-годишна жена е в болница с фрактури и рани, след като беше нападната от кон. МВР разследва инцидента, докато собственикът на животното дава показания за случилото се в събота сутрин

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Свят Преди 2 часа

Археолози в Израел откриха 2100-годишен оловен "куршум" за прашка с неочакван надпис: „Научи си урока!“. Находката разкрива саркастичния хумор на античните воини, които изпращали смъртоносни подигравки към врага директно от крепостните стени

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Снежна Цветница: Марта Вачкова танцува в планината

Edna.bg

Тайната на красивата кожа - ДНК от сьомга, оризов екстракт и витамини

Edna.bg

Гаджето на Белингам се пусна по мрежа, защото е топло

Gong.bg

Официално: обявиха контрола на България

Gong.bg

Емилия Русинова: Непроверени твърдения по мой адрес целят да ме дискредитират

Nova.bg

Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев

Nova.bg