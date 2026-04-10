Любопитно

Завръщането на „Малкълм“: Защо дългоочакваното продължение се оказа провал

Новият „Малкълм“ се оказа разочарование, което губи магията на оригинала. Вместо семеен хаос, зрителите получиха разпокъсан сюжет и ненужна сантименталност

10 април 2026, 20:54
Завръщането на „Малкълм“: Защо дългоочакваното продължение се оказа провал
Р естартирането на „Малкълм“ е провал, в който липсва единственият елемент, правещ сериала магически.

Докато други хитови ситкоми от миналото не спряха да експлоатират старата слава през годините – чрез подкасти с ретроспекции или реклами за Супербоул, загатващи за голямо завръщане – „Малкълм“ остана в относителна летаргия. Oткакто невротичният гений, изигран от Франки Мунис, хвърли абсолвентската си шапка във въздуха през 2006 г., слагайки край на шест години и седем сезона славно хаотична телевизия, актьорският състав и създателите почти не обелваха дума за любимия сериал.

Благодарение на това мълчание старите фенове успяха да преоткрият поредицата, а новите – да я опознаят, без над тях да тегне „призракът на предстоящото продължение“. В продължение на цели две десетилетия на „Малкълм“ му бе позволено да съществува точно такъв, какъвто беше: перфектно сложен, странен ситком за най-нефункционалното семейство в Америка, превъзходно изигран и креативно експериментален. Седемте награди „Еми“ не лъжат – и честно казано, трябваше да бъдат повече, пише в свой анализ The Independent.

Действието се развива в наши дни. Малкълм е пораснал и използва своя коефициент на интелигентност от 165 точки за общото благо, работейки за благотворителна организация. Има красива приятелка и здравословни отношения с дъщеря си тийнейджърка. Животът е... добър? Самият той едва го вярва. „Животът ми е фантастичен“, казва Малкълм пред камерата. „Всичко, което трябва да правя, е да стоя напълно далеч от семейството си.“

Това семейство живее на стотици километри разстояние в същата онази къща, в която израсна Малкълм – макар и в много по-добро състояние, отколкото я видяхме за последно. По-големият брат Франсис (Кристофър Мастърсън) вече е улегнал, но все още е в конфликт с майка си. Рийз (Джъстин Берфийлд) си остава вечната заплаха. Дюи (вече изигран от Кейлъб Елсуърт-Кларк) е гастролиращ пианист и неочакван Казанова. Джейми, който беше бебе в оригиналните епизоди, сега е едър мъж, служещ в Бреговата охрана. Появява се и Кели – „забравеното“ шесто дете, чието съществуване бе загатнато на финала преди години, когато разбрахме, че Лоис е бременна. Кели (в ролята Вон Мъри) се определя като небинарен.

Проблемите започват, когато Лоис и Хал нахлуват в дома на Малкълм без предупреждение, за да го накарат да присъства на партито за 40-годишнината от сватбата им. Така те откриват тайния живот, който той е криел от тях. Дъщеря му Лия (Кийли Карстен) също е в шок, тъй като баща ѝ я е излъгал, че баба ѝ и дядо ѝ са покойници. Като завръзка това е обещаващ сценарий, който позволява много конфликти (нещо, което сериалът винаги е правил добре). Освен това темата е сериозна: син, който се срамува от семейството си до такава степен, че го заличава, е не просто „дяволски“ ход, а и истинска трагедия.

Жалко е, че сериалът така и не оправдава замисъла си. Актьорите все още са забавни – лицето на Кранстън е еластично и изразително както винаги, а ако затворите очи, Рийз, Франсис и Малкълм звучат досущ като преди две десетилетия. Сценарият обаче им дава все по-малко работа. Вместо това сюжетът разпръсква членовете на семейството в индивидуални линии в навечерието на големия финал. Внушителната и брилянтна Качмарек се губи в сцени, в които просто изпълнява поръчки, докато Хал се впуска в самостоятелно духовно търсене. Разбира се, идеята Хал да се заключи в стая, след като е погълнал купа с халюциногени, звучи като класически подсюжет от стария „Малкълм“ – абсурден и забавен. Но мудното изпълнение тук прави дори това да изглежда досадно. Отнема цял епизод, за да видим Хал на свобода.

Въпреки че оригиналният сериал се наслаждаваше на това да праща героите си на странични мисии (бързото ходене на Хал, гениите около Малкълм или онзи път, когато Рийз се самоизпрати в колет до Китай), той винаги знаеше, че е най-силен, когато семейството е заедно. В рестарта това почти не се случва. Самите братя споделят толкова малко екранно време, че човек започва да се пита дали не е имало проблеми с графиците на актьорите. Когато най-накрая се събират на финала, срещата е мимолетна и изглежда някак евтина. На заден план преминава безкраен парад от познати лица – от приятелите на Франсис от военното училище до отчуждената майка на Стиви – но всичко това стои незначително.

Още по-странно е слайдшоуто, което Лоис подготвя за Хал: компилация от видео съобщения от приятели и деца, свидетелстващи колко велик човек е той, поднесени на фона на манипулативна музика. Подобно натрапчиво изразяване на емоции е нетипично. Едно от най-хубавите неща в оригиналния „Малкълм“ беше, че сантименталността никога не се натрапваше – тя просто беше там, в начина, по който момчетата се обединяваха, за да защитят Лоис от снобските роднини на Хал. Или когато Лоис се превърна в истински „Джон Уик“ заради популярните момичета, подиграли се с Рийз. Оригиналът беше като „Семейство Симпсън“ с живи актьори – безпощадно забавен, но изпълнен със сърце.

И тъй като това е сериал, чиято цел уж е да зарадва лоялната публика, прекарваме прекалено много време с новите герои – Кели и Лия. Лия дори има проблеми с намирането на приятели в частното си училище, което ни води до подозрението за истинската причина за този рестарт: създаване на потенциален спиноф, фокусиран върху нея (тя дори е наследила способността на баща си да „чупи четвъртата стена“ и да говори на зрителите).

Старите ситкоми често остаряват лошо, но „Малкълм“ беше различен. Въпреки ясната си естетика от началото на века, той се усещаше вечен – странна история за автентични чешити, която е също толкова актуална и днес. Фактът, че новата версия не успя да улови тази специфична харизма, е жалко, но не и изненадващо. За щастие, всички оригинални сезони са достъпни в Disney+. Гледайте тях вместо това.

