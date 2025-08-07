Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

З вездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън се сблъска с реална медицинска криза, пише New York Post.

41-годишната актриса разкри, че след период на постоянно чувство за умора и отпадналост, е направила кръвни изследвания и е била диагностицирана с болестта на Хашимото.

„Моят лекар каза: "Всичко изглежда страхотно, освен едно малко нещо." Спомням си, че чух думите автоимунно заболяване и се зачудих: Какво по дяволите е това?“ – разказа Лудингтън в епизод на нейния подкаст „Call It What It Is“, който води заедно с бившата си колежка от „Анатомията на Грей“ Джесика Капшоу.

„Бях малко уплашена“, призна актрисата, „но когато ми казаха, че е много често срещано, си казах: Това е неприятно, но е добре.“

Camilla Luddington is opening up about her medical journey. https://t.co/5Ywem2gFhY pic.twitter.com/MNq4Ti7pmq — E! News (@enews) August 7, 2025

Болестта на Хашимото представлява автоимунно разстройство, което засяга щитовидната жлеза, обясняват от Cleveland Clinic.

Заболяването засяга около 5% от населението на САЩ. Симптомите включват умора, наддаване на тегло, усещане за студ, мускулни болки и понижено или депресивно настроение.

Лудингтън сподели, че всъщност се е почувствала „облекчена“, когато получила диагнозата си.

„Имах усещането, че най-накрая имам отговор за нещо, което вече знаех, че се случва“, сподели тя. „Имам и притеснения за здравето си, така че част от мен се питаше дали не съм се заблудила.“

‘Grey’s Anatomy’ star Camilla Luddington reveals health diagnosis: ‘A little freaked out’ https://t.co/iOMlkjKf3j pic.twitter.com/7GQkIVorME — New York Post (@nypost) August 7, 2025

„Мислех, че съм на 40, имам две деца. Това е период на промените –40-те години“, продължи звездата от „Californication“.

„Често към 11 часа сутринта вече усещах нужда да взема Бенадрил и да подремна. Независимо колко сън съм имала предната нощ, през деня просто нямах сили.“

Освен това, тя разказа, че се е събудила един ден с подути ръце и лице.

„Стигнах до точката, в която си казах: Уау, трудно е да живееш така. Не осъзнавах колко изтощено е било тялото ми“, сподели тя.

Въпреки това Лудингтън информира феновете, че ѝ е предписан левотироксин – лекарство, което компенсира дефицита на хормони на щитовидната жлеза, и сега е „в процес на възстановяване“.

„Чувствам се много по-добре. Енергията ми се подобри значително“, каза тя, добавяйки, „предстои ми пътуване.“

Камила Лудингтън изпълнява ролята на д-р Джо Уилсън в „Анатомията на Грей“ от 2012 г. насам.

Хитовият сериал на ABC, чиито нов сезон 22 започва през октомври, включва още известни актьори като Елън Помпео, Чандра Уилсън, Джеймс Пикенс младши, Кевин Маккид, Катерина Скорсон, Джейсън Джордж, Ким Рейвър и Крис Кармак.