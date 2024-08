"Ушите ми звънят": Звезда от "Анатомията на Грей" проговори за диагнозата си

З вездата от сериала "Анатомията на Грей" Камила Лудингтън разказа за съкрушителното преживяване, свързано с диагнозата ѝ шум в ушите.

Лудингтън играе д-р Джоузефин "Джо" Уилсън в сериала на ABC, като се присъедини към актьорския състав през 2012 г. Тя е водеща на подкаста „Call It What It Is“ заедно с приятелката си и бивша звезда от "Анатомията на Грей" Джесика Капшоу.

Капшоу става редовен участник в медицинската драма в ролята на детския хирург Аризона Робинс, но напуска през март 2018 г., след като участва в 11 сезона на хитовия сериал.

При записването на подкаста двете жени разказват за живота си и споделят интересни истории за развлекателната индустрия. В епизода от понеделник Лудинтън говори публично за здравната си диагноза в епизода "Наречете го "Ушите ми звънят".

Източник: Getty Images

"Ще говоря за нещо, за което наистина не съм говорила преди, определено не съм говорила подробно", каза Лудингтън и обясни, че след това е открила, че има милиони други хора, които също са диагностицирани със здравословното състояние.

"Чувствах се много самотна, когато за първи път разбрах, че имам това заболяване, затова ще говорим за него", продължи тя.

"Преди може би две-три години гледах "Ловци на духове" и в него има много тихи части, обърнах се към Мат и казах: "Дали, дали телевизорът бръмчи?". Бях много объркана, а той каза: "Не", а аз: "Чуваш ли това звънене в ухото си?", а той: "Не, не чувам". И, накратко, разбрах, че имам нещо, наречено тинитус, което е - и продължавам да го имам и до днес - което е постоянен шум.

"Всъщност нямам - може да го има в едното или в другото ухо - имам го само в дясното си ухо. Хм, имам го в момента, винаги го чувам и това беше много притеснително за мен, защото след няколко дни осъзнах: "О, аз все още чувам това постоянно, не съм сигурен дали това е нещо, което ще изчезне".

Шум в ушите е наименованието на случаите, когато някой чува звънене или бръмчене от вътрешността на едното или двете си уши. Невинаги е ясно какво причинява шума в ушите, но той често е свързан със загуба на слуха или други състояния като болестта на Мениер, тревожност или депресия.

"Трябва да кажа, че бях наистина съсипана от това. Чувах го много силно, много, беше ми много трудно да съм родител, имах чувството, че малко се побърквам и в крайна сметка си направих тест за слуха и установих, че имам и известна загуба на слуха", обяснява актрисата.

"Очевидно имам слуха на човек, който е на повече от 60 години, и тази новина ми се стори много притеснителна и ми казаха, че шумът в ушите е някакъв вид загуба на слуха. Точно сега, точно сега, нямам нужда от слухов апарат, въпреки че съм сигурна, че ще имам нужда от такъв в някакъв момент."

Лудингтън каза, че шумът в ушите понякога може да бъде и резултат от тумор, затова се налага да отиде на ядрено-магнитен резонанс, който показа, че няма такъв.

След това е трябвало да научи, че това не е нещо, което ще изчезне, и че трябва да живее с него, което според нея "е отнело известно време, за да го преживее“.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase