Свят

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Британи Милър обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий през 2017 г. и изгради своята кариера

4 ноември 2025, 15:09
Източник: iStock/Getty Images

Н ад един милион души гледаха как Британи Милър приготвя перфектните си ястия през уикенда – за своите перфектни близнаци в перфектния си дом с перфектната си усмивка, пише The Sun.

Но зад безупречната фасада на 29-годишната инфлуенсърка се крие зловеща мрежа от лъжи, включваща фалшива диагноза рак и измама на последователите ѝ. The Sun разкрива истината зад шокиращата ѝ измама – и защо тя няма да спре пред нищо, за да постигне слава.

През 2017 г. Британи беше 21-годишна жителка на Оксфордшър, мечтаеща да стане следващата голяма звезда в социалните мрежи. Малката ѝ онлайн общност беше шокирана, когато тя обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий.

Приятелите ѝ се обединиха около нея – беше създадена страница за групово финансиране, за да я подпомогне финансово, и интересът към нея започна да расте.

Но тогава, толкова бързо, колкото новината за рака ѝ се разпространи, тя изчезна и повече не беше споменавана. Не остана и следа от необикновената ѝ лъжа онлайн.

Едва през 2020 г., когато Британи си сътрудничи с благотворителна организация за осведоменост за рак на гърдата, бившата ѝ най-добра приятелка реши да проговори – разкривайки, че всичко е било измама.

Полицията потвърди пред The Sun, че Британи е била осъдена за престъплението си – измама чрез лъжливо представяне.

През юли 2020 г. тя получи условно освобождаване за 12 месеца и беше задължена да плати обезщетение и съдебни разноски на Прокуратурата на Короната.

Криминалното ѝ досие вече не се появява при основни проверки, което разгневи жертвите ѝ.

Говорейки анонимно, бивш приятел разкри, че всъщност Британи е създала страницата в JustGiving и е умолявала приятелите си да я разпространят.

Те казаха: „Британи излъга всички нас – не само приятелите си, но и последователите си онлайн.Сега хората я следват и нямат представа каква е тя в действителност. Да, това се случи преди години, но да лъжеш за рак е наистина нередно. Много от последователите ѝ имат членове на семейството, които живеят с рак, но те не знаят, че всеки път, когато гледат нейно видео, дават пари на измамница.“

Наистина, Британи си е изградила успешна онлайн кариера. Видеата ѝ най-често показват как приготвя огромни ястия, готви домашна храна или показва покупките си.

Може да не е новаторско съдържание, но тя има 3,5 милиона последователи в TikTok.

Нейният приятел Аш Грифитс редовно се появява в клиповете ѝ, а през юли миналата година тя роди еднояйчни близнаци, Илайджа и Емилиано, които също станаха голяма част от съдържанието ѝ.

Двойката наскоро се премести в нов луксозен дом в Източен Съсекс, благодарение на приходите от TikTok акаунта на Британи.

Друга приятелка разказа как Британи ѝ казвала, че е в болница, подложена на лечение, включително радиотерапия, и я карала да се чувства виновна, когато не била на разположение да излиза с нея.

Напрежението ескалира, когато приятелката обвинила Британи, че е откраднала пари от баба ѝ.

В съобщения, видяни от The Sun, някой, който изглежда е Британи, признава, че е взела парите, но обвинява силните медикаменти, които приемала. Двете се скарали скоро след това.

В седмиците и месеците, след като престъплението на Британи било разкрито, в интернет се появиха много спекулации, но тя никога не коментира случилото се.

Бившата приятелка каза: „Британи направи всичко възможно да изтрие миналото си и изтрива всички коментари, които го споменават.

Страшно е да си помислиш, че тя беше готова да лъже за рак, и те кара да се чудиш докъде би стигнала, за да постигне голям успех.

Това не е за отмъщение срещу нея, а за това хората да знаят истината, която заслужават.“

Измамата с тежката диагноза не беше единственият случай, в който Британи беше хваната да лъже.

През 2018 г. тя беше осъдена за пътуване с влак без да е платила билет. Тя дала фалшиво име и адрес на служителя на железопътната компания. Била глобена с £320.

През последните месеци родителските умения на Британи също бяха поставени под въпрос и тя разкри, че анонимен недоброжелател я е обвинил в малтретиране на деца.

Аш, бащата на близнаците им, дори беше разпитван дали тя е алкохоличка и „наркоманка“.

За разлика от миналото, Британи реши да бъде много открита за случващото се и в емоционално видео призна, че някой я е докладвал на социалните услуги, обвинявайки я не само в малтретиране на деца, но и в отговорност за „много неща“.

Тя потвърди, че е била „разпитвана за всичко“ и била „много разстроена“, когато говорила с тях по телефона, толкова много, че „трябвало да спира“, защото плачела.

Не били предприети допълнителни действия, но целият инцидент оставил Британи разтърсена.

Тя каза тогава: „Хората толкова много искат да ме провалят и да ме съборят, но да въвличат децата ми е абсурдно – защо бихте искали да направите това на тях, невинни бебета?

Правете каквото искате с мен, все едно, но с тях, невинни деца, които явно са много щастливи и здрави бебета, това е лудост, вие сте напълно ненормални, вие сте истински губещи.“

Британи добави: „Никога за милион години не съм мислила, че ще трябва да премина през нещо подобно – очевидно, аз съм под светлините на прожекторите, получавам милиони гледания на всяко видео, разбирам, има гадни хора там, разбирам това. Просто си мисля, колко жестоки можете да бъдете? Толкова, толкова жестоки.“

Не само Британи е разтърсена от всичко това – бившите ѝ приятели сега се страхуват, че ще станат мишена на тролове, които ги обвиняват, че разпространяват лъжи до социалните услуги.

Източник каза: „Сякаш неприятностите следват Британи. Може да има перфектен живот в социалните мрежи, но това не е истината. Тази драма със социалните услуги няма да е последната, в която тя е замесена. Но сега е изградила невероятна база от последователи – и те ще я подкрепят, независимо от всичко.“

Източник: The Sun    
Британи Милър Измама с рак Инфлуенсърка Социални мрежи Лъжи Групово финансиране Престъпление ТикТок Присъда Малтретиране на деца
