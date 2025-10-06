Къщи рухнаха в океана на Външните брегове на Северна Каролина

О сем къщи по протежение на Външните брегове на Северна Каролина рухнаха в океана, докато ураганите Умберто и Имелда бушуват в Атлантическия океан. Това са поредните частни крайбрежни постройки, които се срутват, докато морското равнище се повишава заради глобалното затопляне, предадоха AP News и USA Today.
Пет от къщите, подпрени на високи колони на морския бряг, се срутиха във вторник, 30 септември, в Бъкстън, общност на веригата от острови, съставляващи Външните брегове, заяви Майк Барбър, говорител на Националната паркова служба. Шеста къща в Бъкстън се срути през нощта, съобщиха от парковата служба на своя уебсайт.
Не е съобщено да има пострадали, заявиха от Националния бряг Кейп Хатерас в публикация в социалните мрежи.
Drone video captured homes that collapsed into the ocean on North Carolina's Outer Banks on Tuesday amid rough surf from dual hurricanes off the Southeast coast.— AccuWeather (@accuweather) October 1, 2025
Five homes fell within a 45-minute period on Tuesday afternoon, and a sixth fell overnight. https://t.co/f8zQoRYVLd pic.twitter.com/U66IOjihPN
Във видеоклипове, показани от местната телевизия 13News Now, се вижда как къщите във вторник се клатят на колоните си, удряни от вълните, преди да се срутят в прибоя, затрупвайки брега с отломки, дъски, възглавници и дори цяла къща, докато вълна след вълна се разбива в брега.
В публикацията се посочва, че са възможни още срутвания предвид условията в океана, и се призовава посетителите да избягват район, простиращ се на километри южно от срутванията, и да се пазят от отломките. От май 2020 г. насам са загубени най-малко 20 къщи.
Six unoccupied houses along North Carolina’s Outer Banks have collapsed into the ocean as Hurricanes Humberto and Imelda rumble in the Atlantic.— The Associated Press (@AP) October 1, 2025
These are among the latest private beachfront structures to fall as sea levels rise due to global warming. pic.twitter.com/i33VcRpClZ
Регионът, дом на десетки хиляди постоянни жители и посещаван от над 2 милиона души всяка година, включва отдалечени плажове, дюни и заливи, които според учените от Геологическата служба на САЩ представляват „най-динамичните природни пейзажи, обитавани от хора“. Редица фактори допринасят за ерозията на бариерните острови на Външните брегове, включително ниското им разположение и естествено песъчливия им характер, което ги прави уязвими към разместване и действието на вълните. Усилените бури и повишаващото се морско равнище, причинени от климатичните промени, значително ускоряват този естествен процес, според Националната администрация за океани и атмосфера (NOAA).
Океанските приливи във вторник също накараха Департамента по транспорта на щата да затвори част от магистрала 12 на Северна Каролина на остров Окракоук. Фериботът, свързващ островите Окракоук и Хатерас, също беше спрян във вторник, съобщиха от департамента.