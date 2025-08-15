Свят

Зрелищна операция по преместване на 973-тонна църква в Швеция

Това ще бъде символичен етап от цялото разместване в града с цел разширяване на неговата мина

15 август 2025, 07:07
Зрелищна операция по преместване на 973-тонна църква в Швеция
Източник: iStock/Getty Images

Г рад Кируна в Швеция се готви да премести църквата си по време на зрелищна операция, която ще продължи два дни - на 19 и 20 август, предаде Франс прес.

Това ще бъде символичен етап от цялото разместване в града с цел разширяване на неговата мина, която е най-голямата в Европа.

Църквата е открита през 1912 г. и е смятана за една от най-красивите сгради в Швеция. Тя ще бъде натоварена на специален конвой и преместена много бавно със скорост от между 500 метра и 1 километър в час на около 5 километра от настоящото си местоположение. На новото си място тя ще бъде и в новия център на град Кируна.

Логистичната операция струва около 44,5 милиона евро и сумата ще бъде поета от компанията LKAB, която разработва огромното находище на желязна руда в Кируна.

Църквата на Кируна е тежка 973 тона и е широка 40 метра. Тя е проектирана от шведския архитект Густав Викман и съчетава различни архитектурни стилове. Външността й е червена и неоготическа, а покривът й е стръмен и се спуска до земята.

Във вътрешността има елементи от романтизма и от арт нуво.

Досега  са били преместени 23 монумента, но църквата е най-внушителната от тях. След преместването църквата ще бъде на хълм между новия център на Кируна, открит през 2022 г. и гробището на града.

Подготвителните работи по разширяване на пътищата, през които ще мине църквата, продължиха една година.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Кируна Преместване на църква Швеция Минно дело Градско преместване Историческа сграда Логистична операция Архитектура LKAB Културно наследство
Последвайте ни

По темата

Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

pariteni.bg
Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 14 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 8 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 8 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 11 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

Свят Преди 35 минути

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Технологии Преди 54 минути

Двамата бизнес партньори се превърнаха в най-големите си критици

Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?

Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?

Любопитно Преди 1 час

Всичко за дъщерята на известна актриса, която се очертава като основен кандидат за поста

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Свят Преди 8 часа

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света

Израел с план за цивилно управление в Газа

Израел с план за цивилно управление в Газа

Свят Преди 8 часа

Мирна администрация, която няма да включва израелци

Русия забрани „Репортери без граници“

Русия забрани „Репортери без граници“

Свят Преди 9 часа

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Свят Преди 9 часа

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

България Преди 10 часа

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни

От днес и Белоградчик минава на воден режим

От днес и Белоградчик минава на воден режим

България Преди 10 часа

Започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица"

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Свят Преди 12 часа

Три от тях са били напълно облечени, а четвъртото е било голо

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Срещата с Путин е прелюдия към реални преговори за Украйна

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 13 часа

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

България Преди 13 часа

Движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковск

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

България Преди 13 часа

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

България Преди 14 часа

Жена и 4-годишно момченце са в критично състояние

Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив

България Преди 14 часа

Привлечени са като обвиняеми шестима мъже

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 15 август, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 август, петък

Edna.bg

България със скок в ранглистата на УЕФА

Gong.bg

Ето кои отбори се класираха за плейофите в Лига Европа, резултати

Gong.bg

Аляска - територията, която Русия продава на САЩ за "жълти стотинки"

Nova.bg

Зрелищният "декор" на срещата Тръмп-Путин: Какво се знае за военната база "Елмендорф-Ричардсън" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg