Зрелищна операция по преместване на 973-тонна църква в Швеция

Г рад Кируна в Швеция се готви да премести църквата си по време на зрелищна операция, която ще продължи два дни - на 19 и 20 август, предаде Франс прес.

Това ще бъде символичен етап от цялото разместване в града с цел разширяване на неговата мина, която е най-голямата в Европа.

Църквата е открита през 1912 г. и е смятана за една от най-красивите сгради в Швеция. Тя ще бъде натоварена на специален конвой и преместена много бавно със скорост от между 500 метра и 1 километър в час на около 5 километра от настоящото си местоположение. На новото си място тя ще бъде и в новия център на град Кируна.

In short: The small northern town of Kiruna (pop. 17,000) is being threatened to sink into the ground and be destroyed due to the large mine Kiirunavaara so they decided to move the buildings deemed important for Kirunas heritage and rebuild the rest. pic.twitter.com/nNElkIGKNj — Birch Brother 🪓 (@BjorkBrodern) August 14, 2025

Логистичната операция струва около 44,5 милиона евро и сумата ще бъде поета от компанията LKAB, която разработва огромното находище на желязна руда в Кируна.

Църквата на Кируна е тежка 973 тона и е широка 40 метра. Тя е проектирана от шведския архитект Густав Викман и съчетава различни архитектурни стилове. Външността й е червена и неоготическа, а покривът й е стръмен и се спуска до земята.

The 115 years old Kiruna Church is due to be moved - as the rest of the city - due to mining issues. The move is estimated to attract tens of thousands of visitors in August to the northern Swedish town.https://t.co/8zZtuSiGWq pic.twitter.com/yzJ20c2QKB — Rasmus Canbäck (@CanbackRasmus) July 28, 2025

Във вътрешността има елементи от романтизма и от арт нуво.

Досега са били преместени 23 монумента, но църквата е най-внушителната от тях. След преместването църквата ще бъде на хълм между новия център на Кируна, открит през 2022 г. и гробището на града.

Подготвителните работи по разширяване на пътищата, през които ще мине църквата, продължиха една година.