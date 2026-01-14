Свят

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Въпреки че температурите през последните дни са били достатъчно ниски за образуване на лед, честите и силни ветрове многократно са разбивали и размествали плаващите ледени късове по повърхността на езерото

14 януари 2026, 15:58
Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години
Източник: iStock

З а първи път от 2017 г. насам езерото Балатон е покрито с непрекъсната ледена покривка, след няколко дни на устойчиви и силни студове в Унгария. Рядкото зимно явление бележи впечатляващ момент за най-голямото езеро в страната, но метеоролозите категорично призовават хората да стоят далеч от леда, тъй като той остава изключително нестабилен и опасен.

По данни на метеорологичната служба Időkép процесът на замръзване не е бил никак лесен. Въпреки че температурите през последните дни са били достатъчно ниски за образуване на лед, честите и силни ветрове многократно са разбивали и размествали плаващите ледени късове по повърхността на езерото. Това е забавило формирането на здрава и непрекъсната ледена покривка.

В ранните часове на петък обаче ситуацията се е променила. Скоростта на вятъра значително е спаднала, а температурите край бреговете на няколко места са паднали под –10°C. Това е позволило на леда най-сетне да се свърже в цялостен слой по повърхността на езерото – гледка, която не е наблюдавана от почти десетилетие.

Въпреки драматичното замръзване, фериботните връзки между Шантоод и Тихани засега не са засегнати. Корабите продължават да се движат на всеки час между 7:00 и 17:15 ч., тъй като движението на леда все още не пречи на навигацията. Прогнозите сочат, че нови мразовити нощи през следващите дни могат допълнително да заздравят ледената покривка.

Стъпването върху леда остава изключително опасно

Въпреки това експертите предупреждават категорично да не се възприема замръзналата повърхност като безопасна. Националната метеорологична служба HungaroMet неколкократно е заявявала, че излизането върху леда в момента е животозастрашаващо.

Към петък сутринта дебелината на леда в района на Шиофок е достигнала приблизително шест сантиметра. По-късно същия ден обилен снеговалеж е покрил леда с дебел слой сняг – развитие, което всъщност забавя по-нататъшното удебеляване на леда, вместо да го подпомага.

Метеоролозите обясняват, че ледът нараства отдолу нагоре, като изтегля вода към повърхността, докато студеният въздух охлажда отгоре надолу. Снегът действа като изолиращо одеяло, което откъсва леда от студения въздух и значително намалява скоростта, с която той може да стане по-дебел. В резултат на това дебелината на леда остава силно неравномерна в различните части на езерото.

Допълнителни усложнения е имало през уикенда заради силните ветрове, които могат да разбият вече нестабилната ледена покривка. Това би могло бързо да влоши условията и да увеличи риска за всеки, който се осмели да излезе върху замръзналата повърхност.

Властите подчертават, че към момента езерото Балатон не е подходящо за кънки или каквито и да било зимни спортове. Дори там, където ледът изглежда стабилен, скрити слаби места представляват сериозна опасност.

Източник: dailynewshungary    
