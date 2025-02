„Знам имената им и какво ядат": Как учени проследяват полярните мечки в променящите се ледове на Свалбард

К огато Ролф-Арне Йолберг виси от хеликоптер с пистолет, той трябва да може да прецени от разстояние около 10 метра пола и приблизителното тегло на движещото се животно, което е на прицел, както и неговата мускулна маса и дали е в бедствие. Само след това той може да изстреля правилното количество успокоително.

За щастие, казва той, полярните мечки са „доста добри пациенти по отношение на анестезията“.

Йолберг е ветеринар, който работи с Норвежкия полярен институт – организацията, отговорна за наблюдението на полярните мечки в Свалбард, архипелаг, разположен между континенталната част на Норвегия и Северния полюс. Всяка година той и неговите колеги следят мечките с хеликоптер, събират проби от кръв, мазнини и косми и монтират електронни проследяващи нашийници.

This beautiful Polar Bear

was spotted in Svalbard, Norway. As the icy grip of winter loosens, these incredible creatures are often seen gliding through the waters near the ice edge of the Arctic wilderness.



