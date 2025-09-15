България

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

15 септември 2025, 12:54
Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца
Източник: БТА

М ъж на 88 години почина след като бе блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека. Това съобщиха в бюлетина си от Областна дирекция (ОД) на МВР във Враца. 

В неделя (14 септември) около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж. Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова    
враца пешеходна пътека възрастен мъж
Последвайте ни

По темата

Почина отец Иван от Нови хан

Почина отец Иван от Нови хан

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Въвеждат режим на водата в Ловеч

Въвеждат режим на водата в Ловеч

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

България Преди 27 минути

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 58 минути

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

<p>&quot;Мразят се толкова, че не могат да дишат&quot;:&nbsp;Тръмп&nbsp;нарече Русия &quot;агресор&quot; във войната срещу Украйна</p>

Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

Свят Преди 1 час

След месеци на отказ, президентът на САЩ стигна до това определение

Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

Свят Преди 1 час

Пхенян инструктира своите екскурзоводи да използват термина „двоен хляб с мляно месо“

Принц Хари

Принц Хари: Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста

Любопитно Преди 2 часа

Принцът заяви, че неговите мемоари Spare и документалната поредица на Netflix „не са за отмъщение“

Заради дрона: Руското посолство в Букурещ обвини Украйна в провокация

Заради дрона: Руското посолство в Букурещ обвини Украйна в провокация

Свят Преди 2 часа

Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност, посочват от румънското външно министерство

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

България Преди 2 часа

Според председателя на НС Наталия Киселова част от мотивите се повтарят с предишни

<p>Крайнодесните в Европа започват съдебна битка срещу ЕС</p>

Крайнодесните започнаха съдебна битка срещу ЕС, спечелиха първа победа

Свят Преди 2 часа

Патриотите обвиняват ЕС в саботаж на достъпа им до публични средства

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

България Преди 2 часа

Той е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

На място има няколко екипа на полицията

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Свят Преди 2 часа

Мъжът беше взел назаем играчката от детето на съквартиранта си, защото „го мързеше“ да ходи

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

Свят Преди 2 часа

След кратко смущение в понеделник сутрин услугите на интернет доставчика отново са достъпни за повечето потребители по света

Мечка е забелязана и в Ловеч

Мечка е забелязана и в Ловеч

България Преди 3 часа

С помощта на полицейски патрул тя е изведена извън пределите на града

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Свят Преди 3 часа

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Произшествието е станало в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода

<p>&quot;Човекът, с когото Макрон пие уиски в 3 часа сутринта&quot;:&nbsp;Лекорню може да спаси Франция от пропастта</p>

Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта

Свят Преди 3 часа

Лекорню вече е доказал уменията си в разрешаването на политически главоболия, но ще позволи ли Макрон да направи големите отстъпки, нужни за бюджетна сделка?

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Расмус Хойлунд: Много съм щастлив в Наполи

Gong.bg

Президентът на Олимпик Марсилия: Никога през живота ми не бях виждал играч да излиза от съблекалнята с обезобразено лице

Gong.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg

Кола се заби в дърво и се разцепи на две в София, има загинал (СНИМКИ)

Nova.bg