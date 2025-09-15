Свят

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

15 септември 2025, 12:35
Източник: iStock

26-годишен мъж, който подстрига косите на жени в обществени автобуси, за да ги запази и да ги мирише по-късно, беше осъден на два месеца и две седмици затвор във Великобритания. Едуин Чоу Руи Ксионг беше осъден на 11 септември, след като се призна за виновен по две обвинения – използване на престъпна сила с намерение да оскърби благоприличието и притежание на инструменти за рязане, предаде MSNews.

Според Straits Times (ST) бяха взети предвид и две други подобни престъпления, които включват Чоу, който отрязал косата на две други жертви в различни автобуси на 2 август.

На 3 август Чоу се качил на автобусна линия 185 в Довър и заел място на горния етаж. Когато жена, вързана на опашка се качила в градския транспорт, Чоу сменил мястото си, за да седне точно зад нея, след което извадил ножици от чантата си и отрязал косата ѝ. Поставил кичурите в малка пластмасова торбичка, възнамерявайки да я мирише по-късно.

Малко след това жертвата докоснала опашката си и разбрала, че нещо не е наред. Обърнала се и се изправила срещу Чоу, но той запазил мълчание. Тя след това предупредила шофьора на автобуса, който се обадил на полицията.

Когато полицаите пристигнали, те претърсили чантата на Чоу. Открили пет чифта ножици и няколко пластмасови торбички, съдържащи коса. Чоу призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение. Той бил арестуван на същия ден.

Явявайки се в съда чрез видеовръзка, Чоу бил попитан от окръжния съдия Салина Ишак дали желае да поиска снизхождение.

Усмихвайки се, той отговорил: „Нищо.“ Съдия Салина Ишак го притиснала допълнително, питайки:

„Сигурен ли си? Не желаеш ли да кажеш нещо за смекчаване на вината?“ Чоу тогава отговорил: „Искам по-лека присъда, тъй като имам среща с лекар в Института за психично здраве следващата седмица.“ Съдията му казала да информира служителите в затвора за срещата, съобщи ST. Той добавил, че няма какво друго да каже.

Източник: MustShareNews    
подстригване на коса обществен автобус торбички с коса Едуин Чоу Руи Ксионг присъда обида на благоприличието
