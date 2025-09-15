Свят

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

След кратко смущение в понеделник сутрин услугите на интернет доставчика отново са достъпни за повечето потребители по света

Обновена преди 13 минути / 15 септември 2025, 10:39
"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна
Източник: AP/БТА

У слугите на "Старлинк" (Starlink) отново са достъпни за повечето потребители по света след кратко прекъсване тази сутрин, според данни на уебсайта за наблюдение на интернет услуги "Даундетекттър" (Downdetector), информира Ройтерс.

Броят на потребителите в САЩ, които са съобщили за проблеми със сателитния интернет на "Старлинк", е спаднал под 1000 към 08:15 часа българско време. По-рано тази сутрин броят им достигна пик от 43 000, съобщи "Даундетекттър".

"Старлинк" свали от официалната си страница съобщението за прекъсването на услугата, което беше публикувала по-рано.

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди заяви, че прекъсването на "Старлинк" е засегнало цялата фронтова линия във войната с Русия, като е започнало в 07:28 местно (и българско) време.

"Още едно глобално прекъсване на "Спейс Екс" (SpaceX)", написа той в Telegram, добавяйки, че услугата е започнала да се възстановява около половин час по-късно.

Украинските сили разчитат в голяма степен на терминалите на "Старлинк" за комуникация на бойното поле и някои операции с дронове. Според официални данни в момента в Украйна функционират над 50 000 терминала на компанията за сателитен интернет.

"Старлинк" на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) предоставя интернет услуги чрез сателити в ниска околоземна орбита и се използва предимно в отдалечени райони и конфликтни зони по целия свят.

"Спейс Екс" не отговори веднага на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.

Източник: Илиян Цвейн, Божидар Захариев/БТА    
