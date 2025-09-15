Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

В опит да избегне използването на чуждици, Северна Корея инструктира своите екскурзоводи да използват термина „двоен хляб с мляно месо“ вместо „хамбургер“, който е една от думите, които са забранени за употреба от екскурзоводите. Според базираната в Южна Корея медия Daily NK целта на тази практика е да предотврати проникването на чужда култура и идеология в страната, предаде MSNews.

Забрана на чуждици и южнокорейски изрази

За да посреща чуждестранни туристи, Северна Корея подлага своите екскурзоводи на интензивна програма за обучение с доста необичайни цели.

„Основните туристически райони получиха партийни инструкции в началото на август да се съсредоточат върху обучението на екскурзоводи за чуждестранни посетители“, заяви източник от Северна Корея.

„Програмите за обучение започнаха в цялата страна на 21 август, а Уонсан влага значителни ресурси в програмата.“

Уонсан е крайбрежен град, основно развит като туристическа дестинация, разположен на източния бряг на Северна Корея. Според вътрешна информация, програмата обучава на основен етикет и професионални стандарти, както и на фрази, често използвани от чужденци. Въпреки това екскурзоводите са инструктирани да избягват определени чуждици и южнокорейски изрази.

Примери включват избягването на „хамбургер“ и „сладолед“ – и двете са думи, използвани в Южна Корея. Екскурзоводите също са наредени да наричат караоке машините, популярни в Южна Корея, „екранни акомпаниращи машини“.

„Целта е да се научат туристическите професионалисти съзнателно да използват севернокорейски речник и изрази, като внимателно избягват южнокорейски изрази и чуждици, които може да са използвали несъзнателно“, каза източникът.

Проблем с броя на посетителите

Въпреки че е пълен с хотели на плажа, Уонсан се сблъсква с един значителен проблем – просто няма посетители. Според CNN, кадри от юни разкриват, че само около 15 души, всички от Русия, са посетили девствените плажове. Туристите съобщили, че районът е разделен на зони за чуждестранни и местни туристи.

„Имаше също голям аквапарк – имахме възможност да го видим отвън, но не ни пуснаха вътре, защото беше в зоната за местни“, каза един турист. „Имаше толкова много местни, огромни тълпи.“

Но изглежда програмите за обучение, включително тези за екскурзоводи, са били ефективни, тъй като чуждестранните посетители похвалиха изключителното обслужване на севернокорейците. „Те се стараеха много за всички нас“, каза един турист. „Бяха много строги към себе си, за да ни осигурят услуги с най-високо качество.“