„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

Ч арлийз Терон разказва за един от най-травматичните моменти в живота си, преосмисляйки с поразителна яснота и емоционална честност нощта, в която майка ѝ застрелва баща ѝ при самозащита.

В скорошен разговор за рубриката „Интервюто“ на „Ню Йорк Таймс“, носителката на „Оскар“ се връща към събитията, разиграли се, когато е била едва на 15 години. Тя предлага дълбоко личен разказ, който продължава да резонира десетилетия по-късно, пише HELLO!

Нощта започва почти обикновено. Чарлийз и майка ѝ тъкмо се връщат от кино, когато откриват стоманената врата на къщата си заключена – сурово напомняне за средата, в която живеят по това време. „Всяка стая в къщата ни имаше стоманена врата... защото това беше видът насилие, в което живеехме“, обяснява тя. „Страната ни беше на ръба на гражданска война.“

Вместо да влязат насила, двете отиват в дома на чичо ѝ, където баща ѝ пие – състояние, което по думите на актрисата не е било необичайно за него. Но дори тогава тя усеща, че нещо е различно.

На връщане към дома Чарлийз изрича думи, които никога преди не е казвала на глас: настоява майка ѝ да го напусне. „Никога не си бях представяла, че тези думи ще излязат от устата ми“, спомня си тя. „Напускайки онази къща, знаех, че нещо просто е различно. Тя също го знаеше.“

Чувството на безпокойство я преследва през цялата вечер. „Легнах си с мисълта, че ще се случи нещо лошо“, споделя тя.

Страховете ѝ скоро се оправдават. Според разказа на Чарлийз баща ѝ нахлува в къщата и започва да стреля през стоманените врати, изяснявайки намеренията си по ужасяващ начин. „Той даде да се разбере съвсем ясно, че ще ни убие“, казва тя.

Майка и дъщеря се скриват в спалнята на Чарлийз, подпирайки отчаяно вратата, докато куршумите я разкъсват. Актрисата описва като чудо факта, че нито една от тях не е била засегната. „И това е лудото нещо: нито един куршум не ни уцели.“

Когато ситуацията ескалира и баща ѝ тръгва да вземе още оръжия, майка ѝ взема решение за части от секундата, което променя живота им завинаги. „Тя изстреля един куршум по коридора“, разказва Чарлийз, отбелязвайки, че той първо уцелва чичо ѝ в ръката, „а след това последва баща ми... и го застреля.“

В годините след трагедията Чарлийз Терон говори откровено за преживяната травма. Тя избира да не позволява на миналото да я определя, а вместо това го използва като начин да се свърже с други хора, сблъскали се с насилие и загуба. „Мисля, че за тези неща трябва да се говори“, категорична е тя. „Това помага на останалите да не се чувстват сами.“