Свят

„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

Холивудската звезда Чарлийз Терон сподели разтърсващи подробности за нощта, в която майка ѝ застрелва баща ѝ при самозащита. Актрисата призовава за повече гласност относно домашното насилие, за да помогне на други хора, преминали през подобен ад

19 април 2026, 13:47
„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ
Източник: Getty Images

Ч арлийз Терон разказва за един от най-травматичните моменти в живота си, преосмисляйки с поразителна яснота и емоционална честност нощта, в която майка ѝ застрелва баща ѝ при самозащита.

В скорошен разговор за рубриката „Интервюто“ на „Ню Йорк Таймс“, носителката на „Оскар“ се връща към събитията, разиграли се, когато е била едва на 15 години. Тя предлага дълбоко личен разказ, който продължава да резонира десетилетия по-късно, пише HELLO!

Нощта започва почти обикновено. Чарлийз и майка ѝ тъкмо се връщат от кино, когато откриват стоманената врата на къщата си заключена – сурово напомняне за средата, в която живеят по това време. „Всяка стая в къщата ни имаше стоманена врата... защото това беше видът насилие, в което живеехме“, обяснява тя. „Страната ни беше на ръба на гражданска война.“

Вместо да влязат насила, двете отиват в дома на чичо ѝ, където баща ѝ пие – състояние, което по думите на актрисата не е било необичайно за него. Но дори тогава тя усеща, че нещо е различно.

На връщане към дома Чарлийз изрича думи, които никога преди не е казвала на глас: настоява майка ѝ да го напусне. „Никога не си бях представяла, че тези думи ще излязат от устата ми“, спомня си тя. „Напускайки онази къща, знаех, че нещо просто е различно. Тя също го знаеше.“

Чувството на безпокойство я преследва през цялата вечер. „Легнах си с мисълта, че ще се случи нещо лошо“, споделя тя.

Страховете ѝ скоро се оправдават. Според разказа на Чарлийз баща ѝ нахлува в къщата и започва да стреля през стоманените врати, изяснявайки намеренията си по ужасяващ начин. „Той даде да се разбере съвсем ясно, че ще ни убие“, казва тя.

Майка и дъщеря се скриват в спалнята на Чарлийз, подпирайки отчаяно вратата, докато куршумите я разкъсват. Актрисата описва като чудо факта, че нито една от тях не е била засегната. „И това е лудото нещо: нито един куршум не ни уцели.“

Embed from Getty Images

Когато ситуацията ескалира и баща ѝ тръгва да вземе още оръжия, майка ѝ взема решение за части от секундата, което променя живота им завинаги. „Тя изстреля един куршум по коридора“, разказва Чарлийз, отбелязвайки, че той първо уцелва чичо ѝ в ръката, „а след това последва баща ми... и го застреля.“

В годините след трагедията Чарлийз Терон говори откровено за преживяната травма. Тя избира да не позволява на миналото да я определя, а вместо това го използва като начин да се свърже с други хора, сблъскали се с насилие и загуба. „Мисля, че за тези неща трябва да се говори“, категорична е тя. „Това помага на останалите да не се чувстват сами.“

Последвайте ни

По темата

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

Трагедия на „Нюрбургринг“: Пилот загина във верижна катастрофа със седем коли

Трагедия на „Нюрбургринг“: Пилот загина във верижна катастрофа със седем коли

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

carmarket.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 7 часа
Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 6 часа
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 3 часа
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 15 минути

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Любопитно Преди 15 минути

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 45 минути

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

и

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 53 минути

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Свят Преди 59 минути

За щастие няма пострадали

16-годишно момче загина при руска атака срещу украинския град Чернигов

16-годишно момче загина при руска атака срещу украинския град Чернигов

Свят Преди 1 час

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ

България Преди 1 час

Той упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски“ в Монтана

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Сватбеният агент“ си припомни момент, в който била толкова без пари, че не можела да плати паркинга си. Помощта дошла неочаквано от нейния екранен партньор, който се превърнал в истински герой извън снимачната площадка

Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Любопитно Преди 1 час

Джъстин Теру и съпругата му Никол Брайдън Блум станаха родители на момченце! Двойката сподели нежна снимка в Instagram, с която обяви появата на първото си дете, след като сключи брак през март 2025 г.

,

Фалшива квалификация и милиони в субсидии: Политическа буря разтресе Гърция

Свят Преди 1 час

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

България Преди 2 часа

В първите часове на изборния ден те се обърнаха към избирателите с призиви за висока активност и отговорност към бъдещето на страната

Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

България Преди 2 часа

Това заяви премиерът, след като упражни правото си на глас

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

България Преди 2 часа

По случая се води разследване

Стрелба в Университета на Айова, има жертви

Стрелба в Университета на Айова, има жертви

Свят Преди 2 часа

Не се предоставят допълнителни подробности за броя или състоянието на пострадалите

Земетресение на гръцкия остров Крит

Земетресение на гръцкия остров Крит

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина 10 километра и е регистриран малко след 10 ч. гръцко (и българско) време

МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Няма информация за проблеми, свързани със софтуера, заявиха от ведомството

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

На 44 години: Натали Портман очаква третото си дете

Edna.bg

Сълзи от щастие: Изненадаха Мартин Гяуров с тайно парти за ЧРД

Edna.bg

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Gong.bg

Браво! Стилияна Николова със сребро на обръч

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 14:00 часа

Nova.bg

За какво гласуваха лидерите на партии и коалиции

Nova.bg