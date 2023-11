Откриха гигантско липсващо петно вода в средата на Атлантическия океан

Р азбира се, световният океан е изпълнен с чудовища, чудеса и загадки, но иначе е просто огромно, единично пространство от течност. Дали? Не е така.

Океанската вода далеч не е еднородна навсякъде, а представлява мозайка от взаимосвързани слоеве и маси, които се смесват и разделят благодарение на теченията, вихрите и промените в температурата или солеността.

Всъщност под повърхността на големите морета има водопади, реки и дори гигантски петна, простиращи се на хиляди километри, които някак си успяват да избегнат да бъдат открити.

Сега учените са открили едно от тези огромни петна в средата на Атлантическия океан, което се простира от края на Бразилия до Гвинейския залив.

'Missing' blob of water predicted to be in the Atlantic finally found.



The newly discovered water mass, called the Atlantic Equatorial Water (AEW), stretches from Brazil to West Africa.https://t.co/etpppU5PqR by @usuallyjustben via @LiveScience pic.twitter.com/18Fs55WXJv